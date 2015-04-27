صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين، رجليْن وامرأتيْن من أرباب السوابق، في العقديْن الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (47) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تمثلت في سرقة المصوغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها، والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص، حيث قُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وذلك في مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والشرقية وحائل والقصيم، كما ضُبطت بحوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيّروا لوحات التسجيل الخاصّة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعُثر بحوزتهم على مواد مخدّرة، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض.. القبض على 4 مواطنين ارتكبوا 47 جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-27 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين، رجليْن وامرأتيْن من أرباب السوابق، في العقديْن الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (47) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تمثلت في سرقة المصوغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها، والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص، حيث قُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وذلك في مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والشرقية وحائل والقصيم، كما ضُبطت بحوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيّروا لوحات التسجيل الخاصّة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعُثر بحوزتهم على مواد مخدّرة، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 10:22 AM

الرياض.. القبض على 4 مواطنين ارتكبوا 47 جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات قُدّرت قيمة المسروقات بـ 300 ألف ريال.. في الرياض ومكة والشرقية وحائل والقصيم





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين، رجليْن وامرأتيْن من أرباب السوابق، في العقديْن الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (47) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تمثلت في سرقة المصوغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها، والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص، حيث قُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وذلك في مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والشرقية وحائل والقصيم، كما ضُبطت بحوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيّروا لوحات التسجيل الخاصّة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعُثر بحوزتهم على مواد مخدّرة، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.