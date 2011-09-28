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الحرائق تُخلي مئات المنازل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أتت النيران على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية

شب حريق غابات تُحَركه رياح شديدة في قلب مقاطعة نابا فالي بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وامتد عبر ما يزيد على ألف فدان؛ مما أجبر السلطات على إخلاء مئات المنازل ومستشفيات.

واندلع الحريق شرقي كاليستوجا، الواقعة على بُعد نحو 120 كيلومترًا شمالي سان فرانسيسكو، وامتد نحو بلدتيْ دير بارك وسانت هيلينا القريبتين، مع اقتراب ألسنة اللهب من مستشفى أدفانتست هيلث في سانت هيلينا؛ حتى أصبحت على بُعد ميل واحد منه.

وقالت متحدثة باسم المستشفى لـ"رويترز": إنه تم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا في المستشفى في ذلك الوقت -وعددهم 55- بشكل آمن على مدار خمس ساعات ابتداء من الساعة السابعة صباحًا.

وأضافت أن تلك كانت ثاني عملية إخلاء مرتبطة بحرائق الغابات للمستشفى الذي يضم 151 سريرًا خلال شهر تقريبًا.

وقال متحدث باسم إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا: إن أوامر صدرت بإخلاء نحو 600 منزل مع تنبيه سكان 1400 منزل آخر لضرورة الاستعداد للفرار في أي لحظة.

وأضاف أن إخطارات الإخلاء شملت بشكل عام نحو خمسة آلاف شخص.

وقال إنه بحلول الظهر، أتت النيران على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية وغابات البلوط وإخفاق جهود احتوائها.

كاليفورنيا

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الحرائق تُخلي مئات المنازل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
سبق

شب حريق غابات تُحَركه رياح شديدة في قلب مقاطعة نابا فالي بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وامتد عبر ما يزيد على ألف فدان؛ مما أجبر السلطات على إخلاء مئات المنازل ومستشفيات.

واندلع الحريق شرقي كاليستوجا، الواقعة على بُعد نحو 120 كيلومترًا شمالي سان فرانسيسكو، وامتد نحو بلدتيْ دير بارك وسانت هيلينا القريبتين، مع اقتراب ألسنة اللهب من مستشفى أدفانتست هيلث في سانت هيلينا؛ حتى أصبحت على بُعد ميل واحد منه.

وقالت متحدثة باسم المستشفى لـ"رويترز": إنه تم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا في المستشفى في ذلك الوقت -وعددهم 55- بشكل آمن على مدار خمس ساعات ابتداء من الساعة السابعة صباحًا.

وأضافت أن تلك كانت ثاني عملية إخلاء مرتبطة بحرائق الغابات للمستشفى الذي يضم 151 سريرًا خلال شهر تقريبًا.

وقال متحدث باسم إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا: إن أوامر صدرت بإخلاء نحو 600 منزل مع تنبيه سكان 1400 منزل آخر لضرورة الاستعداد للفرار في أي لحظة.

وأضاف أن إخطارات الإخلاء شملت بشكل عام نحو خمسة آلاف شخص.

وقال إنه بحلول الظهر، أتت النيران على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية وغابات البلوط وإخفاق جهود احتوائها.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
10:33 AM

الحرائق تُخلي مئات المنازل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أتت النيران على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شب حريق غابات تُحَركه رياح شديدة في قلب مقاطعة نابا فالي بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وامتد عبر ما يزيد على ألف فدان؛ مما أجبر السلطات على إخلاء مئات المنازل ومستشفيات.

واندلع الحريق شرقي كاليستوجا، الواقعة على بُعد نحو 120 كيلومترًا شمالي سان فرانسيسكو، وامتد نحو بلدتيْ دير بارك وسانت هيلينا القريبتين، مع اقتراب ألسنة اللهب من مستشفى أدفانتست هيلث في سانت هيلينا؛ حتى أصبحت على بُعد ميل واحد منه.

وقالت متحدثة باسم المستشفى لـ"رويترز": إنه تم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا في المستشفى في ذلك الوقت -وعددهم 55- بشكل آمن على مدار خمس ساعات ابتداء من الساعة السابعة صباحًا.

وأضافت أن تلك كانت ثاني عملية إخلاء مرتبطة بحرائق الغابات للمستشفى الذي يضم 151 سريرًا خلال شهر تقريبًا.

وقال متحدث باسم إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا: إن أوامر صدرت بإخلاء نحو 600 منزل مع تنبيه سكان 1400 منزل آخر لضرورة الاستعداد للفرار في أي لحظة.

وأضاف أن إخطارات الإخلاء شملت بشكل عام نحو خمسة آلاف شخص.

وقال إنه بحلول الظهر، أتت النيران على نحو 1200 فدان من سفوح التلال العشبية وغابات البلوط وإخفاق جهود احتوائها.

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