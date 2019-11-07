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وافتها المنية بحادث ...  وزير العمل ينعى المتطوعة حنان السالم

قال : فقدها لا يحزن أهلها فحسب بل يحزن الوطن بأكمله

نعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، وعائلة المتطوعة حنان السالم، وزملاؤها وأصدقاؤها، الشابة التي قضت في حادث سير خلال مهمة خاصة أرادت من خلالها تحقيق رغبة طفلة مريضة بالسرطان تعمل على خدمتها وخدمة الأطفال المصابين بالمرض العضال.

وقال الوزير الراجحي عبر حسابه الرسمي بمنصة ”تويتر“، في عبارات مؤثرة برحيل المتطوعة السالم: ”رحم الله #حنان_السالم وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، #قدوتنا_حنان التي فقدت حياتها وهي تحقق أمنية لأحد الأطفال المصابين بمرض السرطان. إن فقدها لا يحزن أهلها فحسب، بل يحزن الوطن بأكمله، وخاصة الأطفال الذين نذرت نفسها تطوعًا لخدمتهم. أسأل الله لها القبول“.

وزير العمل حنان السالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وافتها المنية بحادث ...  وزير العمل ينعى المتطوعة حنان السالم
سبق

نعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، وعائلة المتطوعة حنان السالم، وزملاؤها وأصدقاؤها، الشابة التي قضت في حادث سير خلال مهمة خاصة أرادت من خلالها تحقيق رغبة طفلة مريضة بالسرطان تعمل على خدمتها وخدمة الأطفال المصابين بالمرض العضال.

وقال الوزير الراجحي عبر حسابه الرسمي بمنصة ”تويتر“، في عبارات مؤثرة برحيل المتطوعة السالم: ”رحم الله #حنان_السالم وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، #قدوتنا_حنان التي فقدت حياتها وهي تحقق أمنية لأحد الأطفال المصابين بمرض السرطان. إن فقدها لا يحزن أهلها فحسب، بل يحزن الوطن بأكمله، وخاصة الأطفال الذين نذرت نفسها تطوعًا لخدمتهم. أسأل الله لها القبول“.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
04:14 PM

وافتها المنية بحادث ...  وزير العمل ينعى المتطوعة حنان السالم

قال : فقدها لا يحزن أهلها فحسب بل يحزن الوطن بأكمله

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
13
12,265

نعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، وعائلة المتطوعة حنان السالم، وزملاؤها وأصدقاؤها، الشابة التي قضت في حادث سير خلال مهمة خاصة أرادت من خلالها تحقيق رغبة طفلة مريضة بالسرطان تعمل على خدمتها وخدمة الأطفال المصابين بالمرض العضال.

وقال الوزير الراجحي عبر حسابه الرسمي بمنصة ”تويتر“، في عبارات مؤثرة برحيل المتطوعة السالم: ”رحم الله #حنان_السالم وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، #قدوتنا_حنان التي فقدت حياتها وهي تحقق أمنية لأحد الأطفال المصابين بمرض السرطان. إن فقدها لا يحزن أهلها فحسب، بل يحزن الوطن بأكمله، وخاصة الأطفال الذين نذرت نفسها تطوعًا لخدمتهم. أسأل الله لها القبول“.

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