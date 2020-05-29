أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، 159 منشأة تجارية مخالفة بعد أن قامت الأمانة بـ958 جولة رقابية خلال أول أيام رفع منع التجول. وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًّا أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة. وأضاف "الحميدي": أن المخالفات المرصودة تم التعامل معها وفقاً للأنظمة واللوائح المنصوص عليها، وتم تطبيقها على الفور. وأهاب أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن، والمقيم ويحقق تطلعات الأمانة في القيام بالدور الهام الذي تقوم به لتكون عينًا ساهرة على صحة المستهلك، ودعا كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة على رقم البلاغات (940).

في أول أيام رفع منع التجول بعسير.. إغلاق 159 منشأة مخالفة للاحترازات رائد القرفي سبق 2020-05-29 أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، 159 منشأة تجارية مخالفة بعد أن قامت الأمانة بـ958 جولة رقابية خلال أول أيام رفع منع التجول.



وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًّا أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.



وأضاف "الحميدي": أن المخالفات المرصودة تم التعامل معها وفقاً للأنظمة واللوائح المنصوص عليها، وتم تطبيقها على الفور.



وأهاب أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن، والمقيم ويحقق تطلعات الأمانة في القيام بالدور الهام الذي تقوم به لتكون عينًا ساهرة على صحة المستهلك، ودعا كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة على رقم البلاغات (940).

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 05:24 PM

في أول أيام رفع منع التجول بعسير.. إغلاق 159 منشأة مخالفة للاحترازات 958 جولة لـ"الأمانة".. و"الحميدي": هدفنا تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية





A A A





2 مشاركة

أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، 159 منشأة تجارية مخالفة بعد أن قامت الأمانة بـ958 جولة رقابية خلال أول أيام رفع منع التجول.



وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًّا أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.



وأضاف "الحميدي": أن المخالفات المرصودة تم التعامل معها وفقاً للأنظمة واللوائح المنصوص عليها، وتم تطبيقها على الفور.



وأهاب أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن، والمقيم ويحقق تطلعات الأمانة في القيام بالدور الهام الذي تقوم به لتكون عينًا ساهرة على صحة المستهلك، ودعا كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة على رقم البلاغات (940).