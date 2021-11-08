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خدمة جديدة وفريدة بمكة تتيح معرفة رقم قبر الميت إلكترونياً

متوفرة لذوي المتوفى عبر بحث تظهر بعده معلومات تفصيلية

وفّرت أمانة العاصمة المقدّسة، خدمة جديدة وفريدة من نوعها من خلال تقديم موقع إلكتروني يتيح للمستخدم التعرُّف على رقم قبر المتوفى المدفون فيه لكي يتمكّن من زيارته والدعاء له، وذلك بمقابر مكة المكرّمة وعددها أربع مقابر، وهي: مقبرة المعلاة، والشرائع، وشهداء الحرم، وبحرة.

ويمكن من خلال الموقع، البحث بوساطة اسم الشخص أو لقبه أو تاريخ الدفن أو الجنسية، وبالضغط على السهم تظهر المعلومات التفصيلية، مثل اسم المتوفى (ثلاثياً)، والعمر، ورقم القبر، ورقم المربع، واسم المستشفى الذي حصلت فيه الوفاة؛ من خلال بوابة خدمات المواطنين بموقع الأمانة "www.holymakkah.gov.sa" ؛ إضافةً إلى تطبيق "نُزُل" الذي سوف يساعد على تسهيل عملية طلب الدفن للمواطنين والمعتمرين.

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خدمة جديدة وفريدة بمكة تتيح معرفة رقم قبر الميت إلكترونياً
سبق

وفّرت أمانة العاصمة المقدّسة، خدمة جديدة وفريدة من نوعها من خلال تقديم موقع إلكتروني يتيح للمستخدم التعرُّف على رقم قبر المتوفى المدفون فيه لكي يتمكّن من زيارته والدعاء له، وذلك بمقابر مكة المكرّمة وعددها أربع مقابر، وهي: مقبرة المعلاة، والشرائع، وشهداء الحرم، وبحرة.

ويمكن من خلال الموقع، البحث بوساطة اسم الشخص أو لقبه أو تاريخ الدفن أو الجنسية، وبالضغط على السهم تظهر المعلومات التفصيلية، مثل اسم المتوفى (ثلاثياً)، والعمر، ورقم القبر، ورقم المربع، واسم المستشفى الذي حصلت فيه الوفاة؛ من خلال بوابة خدمات المواطنين بموقع الأمانة "www.holymakkah.gov.sa" ؛ إضافةً إلى تطبيق "نُزُل" الذي سوف يساعد على تسهيل عملية طلب الدفن للمواطنين والمعتمرين.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:25 PM

خدمة جديدة وفريدة بمكة تتيح معرفة رقم قبر الميت إلكترونياً

متوفرة لذوي المتوفى عبر بحث تظهر بعده معلومات تفصيلية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
2,208

وفّرت أمانة العاصمة المقدّسة، خدمة جديدة وفريدة من نوعها من خلال تقديم موقع إلكتروني يتيح للمستخدم التعرُّف على رقم قبر المتوفى المدفون فيه لكي يتمكّن من زيارته والدعاء له، وذلك بمقابر مكة المكرّمة وعددها أربع مقابر، وهي: مقبرة المعلاة، والشرائع، وشهداء الحرم، وبحرة.

ويمكن من خلال الموقع، البحث بوساطة اسم الشخص أو لقبه أو تاريخ الدفن أو الجنسية، وبالضغط على السهم تظهر المعلومات التفصيلية، مثل اسم المتوفى (ثلاثياً)، والعمر، ورقم القبر، ورقم المربع، واسم المستشفى الذي حصلت فيه الوفاة؛ من خلال بوابة خدمات المواطنين بموقع الأمانة "www.holymakkah.gov.sa" ؛ إضافةً إلى تطبيق "نُزُل" الذي سوف يساعد على تسهيل عملية طلب الدفن للمواطنين والمعتمرين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
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