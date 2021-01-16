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التعادل يحسم موقعة الذهاب بين الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك آسفي المغربي اليوم الأربعاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقدم فريق أولمبيك آسفي عن طريق اللاعب أيوب الكعداوي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بواسطة عبدالإله المالكي في الدقيقة 46 من زمن وأحداث المباراة.

وتقام مباراة العودة في ضيافة أولمبيك آسفي يوم الـ15 من فبراير المقبل، لحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

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التعادل يحسم موقعة الذهاب بين الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي
سبق

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك آسفي المغربي اليوم الأربعاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقدم فريق أولمبيك آسفي عن طريق اللاعب أيوب الكعداوي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بواسطة عبدالإله المالكي في الدقيقة 46 من زمن وأحداث المباراة.

وتقام مباراة العودة في ضيافة أولمبيك آسفي يوم الـ15 من فبراير المقبل، لحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
10:51 PM

التعادل يحسم موقعة الذهاب بين الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
2
1,869

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك آسفي المغربي اليوم الأربعاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقدم فريق أولمبيك آسفي عن طريق اللاعب أيوب الكعداوي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بواسطة عبدالإله المالكي في الدقيقة 46 من زمن وأحداث المباراة.

وتقام مباراة العودة في ضيافة أولمبيك آسفي يوم الـ15 من فبراير المقبل، لحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

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