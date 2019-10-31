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وكيل الداير يؤدي صلاة الميت على "العليلي" وينقل تعازي القيادة

استُشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي

أدّى وكيل محافظة الداير يحيى بن محمد المالكي، وجموع المصلين، بعد فريضة عصر اليوم الخميس؛ صلاة الميت على العريف شبان بن سلمان سالم العليلي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

وأدّى الصلاة مع وكيل محافظ الدائر، بجامع حي عرقين في محافظة الدائر، عددٌ من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، وكوكبة من زملاء الشهيد ومشايخ القبائل والأعيان وجموع من المواطنين.

ونقل وكيل محافظ الدائر تعازي القيادة الرشيدة، وأمير منطقة جازان ونائبه -حفظهم الله-، ومحافظ الدائر، لذوي الشهيد، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار وكيل محافظ الدائر إلى ما يسطّره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة؛ من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة، التي ستدوَّن في سجلات التاريخ بمداد من ذهب.

بدورهم عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمن هذا الوطن ومقدراته.

وكيل محافظة الداير الحد الجنوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل الداير يؤدي صلاة الميت على "العليلي" وينقل تعازي القيادة
سبق

أدّى وكيل محافظة الداير يحيى بن محمد المالكي، وجموع المصلين، بعد فريضة عصر اليوم الخميس؛ صلاة الميت على العريف شبان بن سلمان سالم العليلي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

وأدّى الصلاة مع وكيل محافظ الدائر، بجامع حي عرقين في محافظة الدائر، عددٌ من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، وكوكبة من زملاء الشهيد ومشايخ القبائل والأعيان وجموع من المواطنين.

ونقل وكيل محافظ الدائر تعازي القيادة الرشيدة، وأمير منطقة جازان ونائبه -حفظهم الله-، ومحافظ الدائر، لذوي الشهيد، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار وكيل محافظ الدائر إلى ما يسطّره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة؛ من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة، التي ستدوَّن في سجلات التاريخ بمداد من ذهب.

بدورهم عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمن هذا الوطن ومقدراته.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
07:20 PM

وكيل الداير يؤدي صلاة الميت على "العليلي" وينقل تعازي القيادة

استُشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الحد الجنوبي
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أدّى وكيل محافظة الداير يحيى بن محمد المالكي، وجموع المصلين، بعد فريضة عصر اليوم الخميس؛ صلاة الميت على العريف شبان بن سلمان سالم العليلي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

وأدّى الصلاة مع وكيل محافظ الدائر، بجامع حي عرقين في محافظة الدائر، عددٌ من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، وكوكبة من زملاء الشهيد ومشايخ القبائل والأعيان وجموع من المواطنين.

ونقل وكيل محافظ الدائر تعازي القيادة الرشيدة، وأمير منطقة جازان ونائبه -حفظهم الله-، ومحافظ الدائر، لذوي الشهيد، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار وكيل محافظ الدائر إلى ما يسطّره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة؛ من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة، التي ستدوَّن في سجلات التاريخ بمداد من ذهب.

بدورهم عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمن هذا الوطن ومقدراته.

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