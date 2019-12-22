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"جيوفينكو" أول الراحلين عن "الهلال"

بات اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو اللاعب الأقرب للرحيل عن "الهلال" في الميركاتو الشتوي القادم؛ بسبب رغبة اللاعب في الرحيل.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن زوجة اللاعب هي السبب في مطالبته للإدارة الهلالية بفك الترابط بينهما بصورة ودية، حيث لم تستطع التكيّف للعيش في السعودية.

واشترطت إدارة الهلال على اللاعب الإتيان بعرض مناسب لشراء المدة المتبقية من عقده أو التفاوض بشأن صيغة مُرْضية للطرفين.

وقدّم اللاعب مع "الهلال" مستويات رائعة منذ انضمامه في الصيف الماضي، حيث توّج ذلك بالحصول على اللقب الآسيوي، ومن ثم المشاركة مع الفريق في بطولة العالم للأندية والحصول على المركز الرابع.

جيوفينكو الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"جيوفينكو" أول الراحلين عن "الهلال"
سبق

بات اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو اللاعب الأقرب للرحيل عن "الهلال" في الميركاتو الشتوي القادم؛ بسبب رغبة اللاعب في الرحيل.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن زوجة اللاعب هي السبب في مطالبته للإدارة الهلالية بفك الترابط بينهما بصورة ودية، حيث لم تستطع التكيّف للعيش في السعودية.

واشترطت إدارة الهلال على اللاعب الإتيان بعرض مناسب لشراء المدة المتبقية من عقده أو التفاوض بشأن صيغة مُرْضية للطرفين.

وقدّم اللاعب مع "الهلال" مستويات رائعة منذ انضمامه في الصيف الماضي، حيث توّج ذلك بالحصول على اللقب الآسيوي، ومن ثم المشاركة مع الفريق في بطولة العالم للأندية والحصول على المركز الرابع.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
02:27 PM

"جيوفينكو" أول الراحلين عن "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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942

بات اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو اللاعب الأقرب للرحيل عن "الهلال" في الميركاتو الشتوي القادم؛ بسبب رغبة اللاعب في الرحيل.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن زوجة اللاعب هي السبب في مطالبته للإدارة الهلالية بفك الترابط بينهما بصورة ودية، حيث لم تستطع التكيّف للعيش في السعودية.

واشترطت إدارة الهلال على اللاعب الإتيان بعرض مناسب لشراء المدة المتبقية من عقده أو التفاوض بشأن صيغة مُرْضية للطرفين.

وقدّم اللاعب مع "الهلال" مستويات رائعة منذ انضمامه في الصيف الماضي، حيث توّج ذلك بالحصول على اللقب الآسيوي، ومن ثم المشاركة مع الفريق في بطولة العالم للأندية والحصول على المركز الرابع.

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