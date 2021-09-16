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الديوان الملكي ينعي والدة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

سيصلى على الفقيدة بعد صلاة العصر اليوم في جامع الفرقان بمدينة الدمام

أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف البيان: سيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 9/ 2/ 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.

وأردف بيان الديوان الملكي: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي ينعي والدة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
سبق

أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف البيان: سيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 9/ 2/ 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.

وأردف بيان الديوان الملكي: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
12:43 PM

الديوان الملكي ينعي والدة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

سيصلى على الفقيدة بعد صلاة العصر اليوم في جامع الفرقان بمدينة الدمام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف البيان: سيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 9/ 2/ 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.

وأردف بيان الديوان الملكي: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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