مع تنامي المخاوف من "كورونا".. "المركزي العماني" يدعم اقتصاد البلاد بـ20.8 مليار دولار

طالب المصارف بضبط رؤوس أموالها ونسب الائتمان

ذكر التلفزيون العماني الرسمي أن البنك المركزي بالسلطنة يستعد لتقديم سيولة إضافية بنحو ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) للمصارف في إطار عدة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد، وذلك في ظل تنامي المخاوف من فيروس كورونا بمنطقة الخليج، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن البنك المركزي العماني دعا المصارف إلى خفض الرسوم المصرفية وضبط رؤوس أموالها ونسب الائتمان، والسماح بتأجيلات في السداد لما يصل إلى ستة أشهر، وبخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن البنك المركزي طالب بتسهيل الإقراض للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والسياحة.