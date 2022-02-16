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"فيصل بن بندر" يستقبل مدير شرطة الرياض ونائبه الجديد

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائبه المعيَّن حديثًا اللواء فهد بن خالد العتيبي.

كما استقبل اللواء راشد بن زيد المهيني، الذي انتهت فترة خدمته.

وثمّن الأمير فيصل بن بندر، جهود اللواء "المهيني"، وإضافته لمستويات عمل شرطة المنطقة.

وتمنّى للواء "العتيبي" التوفيق وإكمال المسيرة والتطوير في أعمال شرطة المنطقة، مؤكدًا على المسؤولية والأمانة العظيمة المكلفين بها.

الأمير فيصل بن بندر مدير شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فيصل بن بندر" يستقبل مدير شرطة الرياض ونائبه الجديد
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائبه المعيَّن حديثًا اللواء فهد بن خالد العتيبي.

كما استقبل اللواء راشد بن زيد المهيني، الذي انتهت فترة خدمته.

وثمّن الأمير فيصل بن بندر، جهود اللواء "المهيني"، وإضافته لمستويات عمل شرطة المنطقة.

وتمنّى للواء "العتيبي" التوفيق وإكمال المسيرة والتطوير في أعمال شرطة المنطقة، مؤكدًا على المسؤولية والأمانة العظيمة المكلفين بها.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
06:08 PM

"فيصل بن بندر" يستقبل مدير شرطة الرياض ونائبه الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائبه المعيَّن حديثًا اللواء فهد بن خالد العتيبي.

كما استقبل اللواء راشد بن زيد المهيني، الذي انتهت فترة خدمته.

وثمّن الأمير فيصل بن بندر، جهود اللواء "المهيني"، وإضافته لمستويات عمل شرطة المنطقة.

وتمنّى للواء "العتيبي" التوفيق وإكمال المسيرة والتطوير في أعمال شرطة المنطقة، مؤكدًا على المسؤولية والأمانة العظيمة المكلفين بها.

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