"أبل": هذه العلامات تعني أنك مراقب.. حاذر منها

ميزة جديدة أضافها نظام التشغيل IOS 14

تحركت شركة "أبل" الأمريكية لكشف عمليات التجسس التي تتم على مستخدمي هواتفها "آيفون" مشيرة إلى أن التحديث الجديد (نظام التشغيل iOS 14) أضاف العديد من المزايا منها معرفة المستخدمين إن كانوا ضحية لعمليات المراقبة بالتنصت عليهم والاستماع لما يقولونه وكذلك تسجيل ما يجري بواسطة كاميرات هواتفهم.



وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة تظهر على هيئة نقاط خضراء وبرتقالية وتشير الى وقت استخدام الكاميرا أو الميكروفون في جهازك، أي عندما يصل تطبيق ما إلى الكاميرا أو الميكروفون فستعرف ذلك من خلال ظهور النقاط الملونة.



النقطة الخضراء



النقطة الخضراء تظهر عندما يصل أحد التطبيقات إلى الكاميرا وهو ما يعني أيضاً أنه يصل إلى الميكروفون.



النقطة البرتقالية



وتظهر النقطة البرتقالية على جهاز الهاتف عندما يستخدم أحد التطبيقات الميكروفون.



وعندما ترى النقطة البرتقالية على جهاز آيفون في برنامج أو موقع لا تحتاج فيه استخدام الميكروفون ، مثل بعض تطبيقات أو مواقع الالعاب التي لا تستخدم فيها الصوت، فهو يعني أن التطبيق او الموقع يتجسس عليك وقادر على التسجيل والاحتفاظ ببياناتك.



وأشارت أبل إلى أنه في حال وجد المستخدم تطبيقًا ما يصل إلى الكاميرا الخاصة به دون أي سبب واضح فمن الجيد الاتصال بالمطور أو دعم العملاء، وإذا لم يتمكنوا من إعطاء تفسير منطقي لذلك، وكنت تشك في أن التطبيق يتجسس عليك، فالأفضل حذف التطبيق أو إبطال الوصول إلى الكاميرا .