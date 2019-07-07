النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية القفل تعلن عن مواقع استثمارية للمزايدة

على 8 أنشطة تجارية مختلفة

أعلنت بلدية مركز القفل طرح باب المزايدات على ثمانية أنشطة تجارية مختلفة، من يوم الجمعة الماضي الموافق ٢ ذي القعدة، إلى الأربعاء 27 ذي الحجة 1440هـ، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في بلدية محافظة صامطة.

وتبلغ قيمة الكراسة ألف ريال، للتقديم على إحدى المزايدات التالية: "محلات تجارية سكنية وتقع جنوب طريق الملك عبد الله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومحطة محروقات وتقع جنوب طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومركز خدمات سيارات شمال طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومحلات تجارية بجوار مصلى العيد بالحقلة".

وجاءت المزايدات التي بلغت قيمة كراستها 500 ريال للتقديم على واحدة منها: "صالة رياضة وملعب رياضي وملحقاته، وتقع جنوب طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، و3 كشكات بجوار حديقة السودي بجوار حديقة البلدية بجوار حديقة الشهداء بقرية الحقلة، وبوفيه داخل مبنى البلدية، وعدد اثنين صراف آلي بجوار البلدية، واللوحات الدعائية والإعلانية على طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي".

يذكر أن طريقة التقديم تكون عبر بوابة بلدي أو تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية، أو عن طريق "الاستثمار"؛ حيث إنه سيكون فتح المظاريف في بلدية صامطة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية القفل تعلن عن مواقع استثمارية للمزايدة
سبق

أعلنت بلدية مركز القفل طرح باب المزايدات على ثمانية أنشطة تجارية مختلفة، من يوم الجمعة الماضي الموافق ٢ ذي القعدة، إلى الأربعاء 27 ذي الحجة 1440هـ، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في بلدية محافظة صامطة.

وتبلغ قيمة الكراسة ألف ريال، للتقديم على إحدى المزايدات التالية: "محلات تجارية سكنية وتقع جنوب طريق الملك عبد الله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومحطة محروقات وتقع جنوب طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومركز خدمات سيارات شمال طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومحلات تجارية بجوار مصلى العيد بالحقلة".

وجاءت المزايدات التي بلغت قيمة كراستها 500 ريال للتقديم على واحدة منها: "صالة رياضة وملعب رياضي وملحقاته، وتقع جنوب طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، و3 كشكات بجوار حديقة السودي بجوار حديقة البلدية بجوار حديقة الشهداء بقرية الحقلة، وبوفيه داخل مبنى البلدية، وعدد اثنين صراف آلي بجوار البلدية، واللوحات الدعائية والإعلانية على طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي".

يذكر أن طريقة التقديم تكون عبر بوابة بلدي أو تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية، أو عن طريق "الاستثمار"؛ حيث إنه سيكون فتح المظاريف في بلدية صامطة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
07:31 PM

بلدية القفل تعلن عن مواقع استثمارية للمزايدة

على 8 أنشطة تجارية مختلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
68

أعلنت بلدية مركز القفل طرح باب المزايدات على ثمانية أنشطة تجارية مختلفة، من يوم الجمعة الماضي الموافق ٢ ذي القعدة، إلى الأربعاء 27 ذي الحجة 1440هـ، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في بلدية محافظة صامطة.

وتبلغ قيمة الكراسة ألف ريال، للتقديم على إحدى المزايدات التالية: "محلات تجارية سكنية وتقع جنوب طريق الملك عبد الله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومحطة محروقات وتقع جنوب طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومركز خدمات سيارات شمال طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومحلات تجارية بجوار مصلى العيد بالحقلة".

وجاءت المزايدات التي بلغت قيمة كراستها 500 ريال للتقديم على واحدة منها: "صالة رياضة وملعب رياضي وملحقاته، وتقع جنوب طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، و3 كشكات بجوار حديقة السودي بجوار حديقة البلدية بجوار حديقة الشهداء بقرية الحقلة، وبوفيه داخل مبنى البلدية، وعدد اثنين صراف آلي بجوار البلدية، واللوحات الدعائية والإعلانية على طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي".

يذكر أن طريقة التقديم تكون عبر بوابة بلدي أو تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية، أو عن طريق "الاستثمار"؛ حيث إنه سيكون فتح المظاريف في بلدية صامطة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,720
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,540
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,519

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة