بلدية القفل تعلن عن مواقع استثمارية للمزايدة

على 8 أنشطة تجارية مختلفة

أعلنت بلدية مركز القفل طرح باب المزايدات على ثمانية أنشطة تجارية مختلفة، من يوم الجمعة الماضي الموافق ٢ ذي القعدة، إلى الأربعاء 27 ذي الحجة 1440هـ، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في بلدية محافظة صامطة.

وتبلغ قيمة الكراسة ألف ريال، للتقديم على إحدى المزايدات التالية: "محلات تجارية سكنية وتقع جنوب طريق الملك عبد الله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومحطة محروقات وتقع جنوب طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومركز خدمات سيارات شمال طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، ومحلات تجارية بجوار مصلى العيد بالحقلة".

وجاءت المزايدات التي بلغت قيمة كراستها 500 ريال للتقديم على واحدة منها: "صالة رياضة وملعب رياضي وملحقاته، وتقع جنوب طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي شمال قرية الوتد، و3 كشكات بجوار حديقة السودي بجوار حديقة البلدية بجوار حديقة الشهداء بقرية الحقلة، وبوفيه داخل مبنى البلدية، وعدد اثنين صراف آلي بجوار البلدية، واللوحات الدعائية والإعلانية على طريق الملك عبدالله للإسكان التنموي".

يذكر أن طريقة التقديم تكون عبر بوابة بلدي أو تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية، أو عن طريق "الاستثمار"؛ حيث إنه سيكون فتح المظاريف في بلدية صامطة.