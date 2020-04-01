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الجامعة العربية تدين استهداف السعودية  من قِبل مليشيا الحوثي بصواريخ باليستية

"أبو الغيط" أكد أن التصعيد العسكري يعكس غياب الوازع الأخلاقي للمليشيات

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من استهداف للأحياء السكنية بالرياض وجازان بصواريخ باليستية، مؤكدًا تضامن الجامعة العربية مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات كافة التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد الخطير.

وقال "أبو الغيط" في بيان اليوم الثلاثاء: إن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه المليشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مشترك، يتمثل في وباء كورونا العالمي.

وأعربت الجامعة العربية عن ثقتها في قدرة السعودية على التصدي لهذه التهديدات، واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.

الجامعة العربية مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة العربية تدين استهداف السعودية  من قِبل مليشيا الحوثي بصواريخ باليستية
سبق

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من استهداف للأحياء السكنية بالرياض وجازان بصواريخ باليستية، مؤكدًا تضامن الجامعة العربية مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات كافة التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد الخطير.

وقال "أبو الغيط" في بيان اليوم الثلاثاء: إن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه المليشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مشترك، يتمثل في وباء كورونا العالمي.

وأعربت الجامعة العربية عن ثقتها في قدرة السعودية على التصدي لهذه التهديدات، واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:02 AM

الجامعة العربية تدين استهداف السعودية  من قِبل مليشيا الحوثي بصواريخ باليستية

"أبو الغيط" أكد أن التصعيد العسكري يعكس غياب الوازع الأخلاقي للمليشيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من استهداف للأحياء السكنية بالرياض وجازان بصواريخ باليستية، مؤكدًا تضامن الجامعة العربية مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات كافة التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد الخطير.

وقال "أبو الغيط" في بيان اليوم الثلاثاء: إن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه المليشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مشترك، يتمثل في وباء كورونا العالمي.

وأعربت الجامعة العربية عن ثقتها في قدرة السعودية على التصدي لهذه التهديدات، واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.

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