مندوب الأرجنتين بالأمم المتحدة يُدين الاعتداءات السافرة على أرامكو

الْتقى المعلمي وناقشَا الموضوعات المشتركة والتعاون بين البلدين الصديقين

استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المَعلمي، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك الليلة الماضية، مندوب جمهورية الأرجنتين لدى الأمم المتحدة السفير مارتن غارسيا مورتيان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين الصديقين.

وأعرَبَ مندوب جمهورية الأرجنتين لدى الأمم المتحدة السفير مارتن غارسيا مورتيان، خلال اللقاء، عن إدانته للاعتداءات السافرة التي استهدفت معملي أرامكو بالمملكة.