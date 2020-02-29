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الإمارات: تعليق الدراسة في حضانات الأطفال بدءاً من الغد

ضمن الإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا"

أعلن وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، تعليق الدراسة في حضانات الأطفال على مستوى الدولة بدءاً من غد الأحد.

ووفق صحيفة "البيان"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد "الحمادي" تعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: تعليق الدراسة في حضانات الأطفال بدءاً من الغد
سبق

أعلن وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، تعليق الدراسة في حضانات الأطفال على مستوى الدولة بدءاً من غد الأحد.

ووفق صحيفة "البيان"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد "الحمادي" تعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
02:33 PM

الإمارات: تعليق الدراسة في حضانات الأطفال بدءاً من الغد

ضمن الإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، تعليق الدراسة في حضانات الأطفال على مستوى الدولة بدءاً من غد الأحد.

ووفق صحيفة "البيان"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد "الحمادي" تعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة.

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