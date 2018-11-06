أمير حائل ونائبه يرحبان بزيارة الملك وولي عهده.. ويؤكدان حب أبناء المنطقة لهما

قالا: الجميع يفخر ويسعد بلقاء قائد الأمة الذي أجمع العالم على حنكته

أكدّ الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة حائل، هي زيارة مباركة يلتقي بها أبناء شعبه الأوفياء الذين يبادلون مقامه الكريم وولي عهده الأمين الحب بالحب والوفاء بالوفاء في مشهد لا مثيل له إلا في هذا الوطن المعطاء وهذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب الوفي.

ورحب أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة بالمقدم الميمون لهما، معتبراً أن صور الوحدة القوية بين الشعب والقيادة تترجمها مشاعر أبناء الوطن العفوية وهي رسالة مباشرة لكل من أراد استهداف وحدة الوطن وأمنه.

وأضاف: منطقة حائل تفخر اليوم وتسعد بلقاء كريم لقائد الأمة الذي أجمع العالم على حنكته ونظرته الثاقبة -حفظه الله- وها هو اليوم يواصل خطواته المباركة وتتشرف منطقة حائل بزيارة كريمة، يدشن خلالها مشاريع تنموية ويضع حجر الأساس لمشاريع جديدة تعود بالفائدة على الوطن والمنطقة وأهلها.

من جهته، رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أسمى آيات الترحيب بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الزيارة الملكية لمنطقة حائل.

وقال: إن منطقة حائل بأرضها وأهلها تعبر عن فرحتها الكبرى بالتشرف بلقاء القائد الوالد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكدًا قوة اللُحمة بين القيادة وأبنائها المواطنين في كافة المناطق.

ونوه أمير منطقة حائل بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، من رعاية كريمة ودعم سخي لتنمية وتطوير كافة المناطق وفق رؤية المملكة 2030، ومنها منطقة حائل التي نالت نصيبها من المشاريع التنموية، مثمنًا تدشينه - حفظه الله- لعدد من مشاريع المنطقة وتفضله بوضع حجر الأساس لمشاريع أخرى.

وأبدى نائب أمير حائل تفاؤله بمستقبل المنطقة في ظل توفيق الله ثم دعم القيادة الحكيمة واهتمام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وتكاتف أبناء المنطقة وحرصهم على العمل التكاملي الذي يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ويسهم في نجاح برامج التحول الوطني 2020.

وسأل أمير حائل ونائبه الله العلي القدير، بأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يشهدا مزيداً من المنجزات التنموية في مختلف مناطق المملكة.