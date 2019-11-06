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غبار "كسّارة أسمنت" يغطي سماء "متنزه الجعرانة" بمكة .. والأهالي يطالبون برفع الضرر

خطر ينذر بكارثة بيئية وصحية وأمراض مزمنة خاصة على الأطفال .. ومطالب بالتدخُّل

اشتكى عددٌ من مرتادي متنزه الجعرانة بمكة المكرّمة، من الغبار المنبثق من كسّارة تقع بمقربة من المتنزه الجديد؛ ما قد يتسبّب في إصابتهم بحساسية مزمنة، خصوصاً الأطفال، ما لم تتحرّك الجهات المختصة وتقوم برفع الضرر وإزالة الخطر.

ورصدت عدسة أحد مرتادي المتنزه، صوراً، خصَّ بها "سبق"؛ أظهرت سحابة من الغبار تغطي سماء المتنزه، من جرّاء "الكسّارة" التي تقع في الجهة المحاذية للمتنزه؛ ما ينذر بكارثة بيئية وصحية معاً، ما لم تتحرّك الجهات المختصّة وتقوم برفع الضرر عن المتنزهين لينعموا بأجواء هادئة.

ويعد متنزه الجعرانة أحد المشاريع العملاقة بالمنطقة، والأول من نوعه على مستوى مكة المكرّمة، بما يشتمل عليه من ملاعب حديثة ومرافق خدمية متطورة جارٍ استكمالها، حيث يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو مليون متر مربع.

وطالب مرتادو المتنزه، المسؤولين، بإنقاذهم من وطأة الكسّارة التي تنفث غبارها فوق رؤوسهم، دون أدنى مسؤولية لما قد تسبّبه من أمراض وحساسية مزمنة وربو؛ نظراً لتأثيرها الكبير وضررها البالغ، خاصةً على الأطفال.

كسارة أسمنت مكة المكرمة متنزه الجعرانة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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غبار "كسّارة أسمنت" يغطي سماء "متنزه الجعرانة" بمكة .. والأهالي يطالبون برفع الضرر
سبق

اشتكى عددٌ من مرتادي متنزه الجعرانة بمكة المكرّمة، من الغبار المنبثق من كسّارة تقع بمقربة من المتنزه الجديد؛ ما قد يتسبّب في إصابتهم بحساسية مزمنة، خصوصاً الأطفال، ما لم تتحرّك الجهات المختصة وتقوم برفع الضرر وإزالة الخطر.

ورصدت عدسة أحد مرتادي المتنزه، صوراً، خصَّ بها "سبق"؛ أظهرت سحابة من الغبار تغطي سماء المتنزه، من جرّاء "الكسّارة" التي تقع في الجهة المحاذية للمتنزه؛ ما ينذر بكارثة بيئية وصحية معاً، ما لم تتحرّك الجهات المختصّة وتقوم برفع الضرر عن المتنزهين لينعموا بأجواء هادئة.

ويعد متنزه الجعرانة أحد المشاريع العملاقة بالمنطقة، والأول من نوعه على مستوى مكة المكرّمة، بما يشتمل عليه من ملاعب حديثة ومرافق خدمية متطورة جارٍ استكمالها، حيث يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو مليون متر مربع.

وطالب مرتادو المتنزه، المسؤولين، بإنقاذهم من وطأة الكسّارة التي تنفث غبارها فوق رؤوسهم، دون أدنى مسؤولية لما قد تسبّبه من أمراض وحساسية مزمنة وربو؛ نظراً لتأثيرها الكبير وضررها البالغ، خاصةً على الأطفال.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:50 AM

غبار "كسّارة أسمنت" يغطي سماء "متنزه الجعرانة" بمكة .. والأهالي يطالبون برفع الضرر

خطر ينذر بكارثة بيئية وصحية وأمراض مزمنة خاصة على الأطفال .. ومطالب بالتدخُّل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,927

اشتكى عددٌ من مرتادي متنزه الجعرانة بمكة المكرّمة، من الغبار المنبثق من كسّارة تقع بمقربة من المتنزه الجديد؛ ما قد يتسبّب في إصابتهم بحساسية مزمنة، خصوصاً الأطفال، ما لم تتحرّك الجهات المختصة وتقوم برفع الضرر وإزالة الخطر.

ورصدت عدسة أحد مرتادي المتنزه، صوراً، خصَّ بها "سبق"؛ أظهرت سحابة من الغبار تغطي سماء المتنزه، من جرّاء "الكسّارة" التي تقع في الجهة المحاذية للمتنزه؛ ما ينذر بكارثة بيئية وصحية معاً، ما لم تتحرّك الجهات المختصّة وتقوم برفع الضرر عن المتنزهين لينعموا بأجواء هادئة.

ويعد متنزه الجعرانة أحد المشاريع العملاقة بالمنطقة، والأول من نوعه على مستوى مكة المكرّمة، بما يشتمل عليه من ملاعب حديثة ومرافق خدمية متطورة جارٍ استكمالها، حيث يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو مليون متر مربع.

وطالب مرتادو المتنزه، المسؤولين، بإنقاذهم من وطأة الكسّارة التي تنفث غبارها فوق رؤوسهم، دون أدنى مسؤولية لما قد تسبّبه من أمراض وحساسية مزمنة وربو؛ نظراً لتأثيرها الكبير وضررها البالغ، خاصةً على الأطفال.

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