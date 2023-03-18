ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من المستشارة الألمانية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجرى خلال الاتصال بحث سُبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.
كما جرى خلال الاتصال استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها السعودية قادة مجموعة العشرين، التي تترأسها السعودية هذا العام، للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من المستشارة الألمانية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-18
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجرى خلال الاتصال بحث سُبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.
كما جرى خلال الاتصال استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها السعودية قادة مجموعة العشرين، التي تترأسها السعودية هذا العام، للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:12 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:29 PM
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من المستشارة الألمانية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجرى خلال الاتصال بحث سُبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.
كما جرى خلال الاتصال استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها السعودية قادة مجموعة العشرين، التي تترأسها السعودية هذا العام، للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.