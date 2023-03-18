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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من المستشارة الألمانية

جرى استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

‏وجرى خلال الاتصال بحث سُبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها السعودية قادة مجموعة العشرين، التي تترأسها السعودية هذا العام، للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولي العهد أنجيلا ميركل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من المستشارة الألمانية
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

‏وجرى خلال الاتصال بحث سُبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها السعودية قادة مجموعة العشرين، التي تترأسها السعودية هذا العام، للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:12 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:29 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من المستشارة الألمانية

جرى استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

‏وجرى خلال الاتصال بحث سُبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها السعودية قادة مجموعة العشرين، التي تترأسها السعودية هذا العام، للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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