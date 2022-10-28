النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور": يحقّ للورثة إجراء الفحص الدوري لمركبة المتوفى

ردًّا على سؤال حول مدى إمكانية الاستفادة من الخدمات

أفادت الإدارة العامة للمرور بأن نظام المرور يسمح لوكيل الورثة الاستفادة من خدمات المرور.

وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل: "هل أستطيع إجراء فحص دوري لمركبة متوفى؟ وما هي الإجراءات والوثائق اللازمة"؟

وأجاب "المرور" عن السؤال بالقول: ‏‎‎بإمكان وكيل الورثة إجراء الفحص الدوري للمركبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور": يحقّ للورثة إجراء الفحص الدوري لمركبة المتوفى
سبق

أفادت الإدارة العامة للمرور بأن نظام المرور يسمح لوكيل الورثة الاستفادة من خدمات المرور.

وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل: "هل أستطيع إجراء فحص دوري لمركبة متوفى؟ وما هي الإجراءات والوثائق اللازمة"؟

وأجاب "المرور" عن السؤال بالقول: ‏‎‎بإمكان وكيل الورثة إجراء الفحص الدوري للمركبة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
05:33 PM

"المرور": يحقّ للورثة إجراء الفحص الدوري لمركبة المتوفى

ردًّا على سؤال حول مدى إمكانية الاستفادة من الخدمات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,552

أفادت الإدارة العامة للمرور بأن نظام المرور يسمح لوكيل الورثة الاستفادة من خدمات المرور.

وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل: "هل أستطيع إجراء فحص دوري لمركبة متوفى؟ وما هي الإجراءات والوثائق اللازمة"؟

وأجاب "المرور" عن السؤال بالقول: ‏‎‎بإمكان وكيل الورثة إجراء الفحص الدوري للمركبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة