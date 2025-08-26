بالتواريخ .. اعتماد 4 إجازات دراسية بـ120 يومًا للطلاب والمعلمين

تشمل اليوم الوطني ومنتصف العام وعيد الفطر ونهاية السنة الدراسية

يتمتع الطلاب والمعلمون خلال العام الدراسي الجديد 1441 هـ والذي ينطلق الأحد المقبل 2 من شهر المحرم 1441 هـ، الموافق 1 سبتمبر 2019م، بـ 4 إجازات دراسية هي : إجازة اليوم الوطني، ومنتصف العام الدراسي، وعيد الفطر المبارك ، ونهاية العام.

وفي التفاصيل، يبلغ مجموع أيام العطل خلال العام (120 يومًا ) على النحو التالي : يوم واحد إجازة اليوم الوطني، و 16 يومًا إجازة منتصف العام الدراسي، و23 يومًا إجازة عيد الفطر المبارك، و80 يومًا لإجازة نهاية العام.

وبحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجديد 1441 هـ الذي اعتمده وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ؛ فسوف تكون إجازة اليوم الوطني يوم الاثنين 24 /01 / 1441هـ الموافق 23 /09 /2019م.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 07/05/ 1441الموافق 02 / 01/2020

وستكون بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الخميس 14/09/ 1441الموافق 07/05/2020

وبداية إجازة نهاية العام للطلاب بنهاية دوام الخميس 19/10/ 1441الموافق 11 /06/2020

وتكون بداية إجازة المعلمين والإداريين ومعاهد وبرامج التربية الخاصة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال بنهاية دوام الخميس 19/10/ 1441 الموافق 11 /06/ 2020،

وتبدأ إجازة المعلمين والإداريين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الاثنين 01/11/ 1441الموافق 22/06/2020

وستكون عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 /12/ 1441الموافق 16 /08/2020

وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 04/01/ 1442الموافق 23 /08/2020

ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي الأحد المقبل 11 /01/ 1442الموافق 30 /08/2020