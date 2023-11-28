النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الحازمي": نجاح يكلله دعم المملكة للإعلام..تقنيات والفخر لمنسوبي الصحيفة

علو كعب للإعلام السعودي.."سبق" تتوج مجدداً بعرش الصحافة العربية الذكية

ديربي العاصمة يجمع النصر والهلال.. والأهلي يتطلع للصدارة عبر بوابة الخويلدية

في الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة

تستكمل يوم غدٍ الاثنين منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ديربي الرياض الذي يجمع فريقي النصر والهلال عند الساعة الـ(5:30 ) على صالة وزارة الرياضة بالرياض، حيث يتوقع أن تحمل المواجهة الكثير من الإثارة والتشويق.

يدخل النصر اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وفي الدمام، يلتقي الأهلي مع الخويلدية في لقاء مؤجل من الجولة السابعة في تمام الساعة الـ(5:00)م على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويبحث فيه الأهلي عن النقاط الثلاث لينفرد بصدارة الدوري الممتاز.

يدخل الخويلدية اللقاء للابتعاد عن المراكز الأخيرة، حيث يمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحل الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

وشهدت الجولة الثامنة إقامة عدة لقاءات مساء أمس السبت، حيث واصلت طائرة الفيصلي صدارتها لفرق الدوري الممتاز عقب تجاوزها ضيفها الترجي في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي سدير بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الترجي عند النقطة 15.

وبعد مباراة ماراثونية أقيمت في جدة، حقق ضمك فوزًا مثيرًا على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، محققًا الفوز الثالث له على التوالي في الدوري، ورافعًا رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 8.

وفي صالة وزارة الرياضة بالدمام، نجح الأهلي في تجاوز الخليج بسهولة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء ليصل الأهلي إلى النقطة 21 في المركز الثاني ويبقى الخليج على رصيده السابق بـ 8 نقاط .

وفي اللقاء الأخير بالدمام، تجاوز فرسان مكة نادي الهداية في مباراة قوية ومثيرة، بعد تغلبه عليه بثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليضيف الوحدة النقطة 8 في رصيده، في الوقت الذي تحصل فيه الهداية على نقطة، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ديربي العاصمة يجمع النصر والهلال.. والأهلي يتطلع للصدارة عبر بوابة الخويلدية
سبق

تستكمل يوم غدٍ الاثنين منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ديربي الرياض الذي يجمع فريقي النصر والهلال عند الساعة الـ(5:30 ) على صالة وزارة الرياضة بالرياض، حيث يتوقع أن تحمل المواجهة الكثير من الإثارة والتشويق.

يدخل النصر اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وفي الدمام، يلتقي الأهلي مع الخويلدية في لقاء مؤجل من الجولة السابعة في تمام الساعة الـ(5:00)م على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويبحث فيه الأهلي عن النقاط الثلاث لينفرد بصدارة الدوري الممتاز.

يدخل الخويلدية اللقاء للابتعاد عن المراكز الأخيرة، حيث يمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحل الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

وشهدت الجولة الثامنة إقامة عدة لقاءات مساء أمس السبت، حيث واصلت طائرة الفيصلي صدارتها لفرق الدوري الممتاز عقب تجاوزها ضيفها الترجي في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي سدير بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الترجي عند النقطة 15.

وبعد مباراة ماراثونية أقيمت في جدة، حقق ضمك فوزًا مثيرًا على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، محققًا الفوز الثالث له على التوالي في الدوري، ورافعًا رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 8.

وفي صالة وزارة الرياضة بالدمام، نجح الأهلي في تجاوز الخليج بسهولة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء ليصل الأهلي إلى النقطة 21 في المركز الثاني ويبقى الخليج على رصيده السابق بـ 8 نقاط .

وفي اللقاء الأخير بالدمام، تجاوز فرسان مكة نادي الهداية في مباراة قوية ومثيرة، بعد تغلبه عليه بثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليضيف الوحدة النقطة 8 في رصيده، في الوقت الذي تحصل فيه الهداية على نقطة، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
03:40 PM

ديربي العاصمة يجمع النصر والهلال.. والأهلي يتطلع للصدارة عبر بوابة الخويلدية

في الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,659

تستكمل يوم غدٍ الاثنين منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ديربي الرياض الذي يجمع فريقي النصر والهلال عند الساعة الـ(5:30 ) على صالة وزارة الرياضة بالرياض، حيث يتوقع أن تحمل المواجهة الكثير من الإثارة والتشويق.

يدخل النصر اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وفي الدمام، يلتقي الأهلي مع الخويلدية في لقاء مؤجل من الجولة السابعة في تمام الساعة الـ(5:00)م على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويبحث فيه الأهلي عن النقاط الثلاث لينفرد بصدارة الدوري الممتاز.

يدخل الخويلدية اللقاء للابتعاد عن المراكز الأخيرة، حيث يمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحل الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

وشهدت الجولة الثامنة إقامة عدة لقاءات مساء أمس السبت، حيث واصلت طائرة الفيصلي صدارتها لفرق الدوري الممتاز عقب تجاوزها ضيفها الترجي في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي سدير بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الترجي عند النقطة 15.

وبعد مباراة ماراثونية أقيمت في جدة، حقق ضمك فوزًا مثيرًا على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، محققًا الفوز الثالث له على التوالي في الدوري، ورافعًا رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 8.

وفي صالة وزارة الرياضة بالدمام، نجح الأهلي في تجاوز الخليج بسهولة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء ليصل الأهلي إلى النقطة 21 في المركز الثاني ويبقى الخليج على رصيده السابق بـ 8 نقاط .

وفي اللقاء الأخير بالدمام، تجاوز فرسان مكة نادي الهداية في مباراة قوية ومثيرة، بعد تغلبه عليه بثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليضيف الوحدة النقطة 8 في رصيده، في الوقت الذي تحصل فيه الهداية على نقطة، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة