النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف 3 ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي في قضايا فساد وتلاعب

وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء .. اليوم أول أيام الصيف الزراعي

أبرز خصائصه زراعة الخضراوات والورقيات والذرة.. ودرجات الحرارة متفاوتة

يبدأ اليوم الأربعاء، أول أيام الصيف الزراعي، وذلك حسب آلية مرصد الشمس الفلكي بقرية المجاردة بثقيف في محافظة ميسان "قسم التقويم الزراعي"، وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء، حيث يبدأ الصيف الزراعي بنجم الصرف الثانية وعدتها ستة أيام، يليها نجم السماك الأول 12 يومًا، ونجم السماك الثاني 12 يومًا، ونجما العقرب والعقيرب 42 يومًا، ونجم الكف الأول 6 أيام وهي أنجم فصل الصيف للتوقيت الزراعي.

أوضح ذلك لـ"سبق"، الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، وقال: من أبرز خصائصها زراعة الخضراوات والورقيات بأنواعها والذرة. أما من ناحية الطقس سوف تبدأ درجات الحرارة للاعتدال تدريجيًا في كافة المناطق الساحلية والبحرية سواء الشرقية والغربية، فيما لا تزال درجات الحرارة باردة بشكلٍ نسبي خلال فترات الليل والصباح الباكر مع اعتدالها خلال فترات النهار، ويشمل المرتفعات الجنوبية والغربية، وكذلك المناطق الشمالية والشمالية الغربية، فيما تبقى درجات الحرارة في المنطقة الوسطى معتدلة نهارًا باردة ليلاً حتى الصباح الباكر وبشكلٍ نسبي.

واختتم الفلكي "الثقفي" متوقعًا أنه خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين سيكون هناك نشاط بتكون السحب الركامية الرعدية وتقلبات جوية متوقعة بأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، وترتكز بشكلٍ أغزر على المرتفعات الجنوبية والغربية خصوصًا بعد فترات منتصف الظهيرة وذلك بعد مشيئة الله تعالى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء .. اليوم أول أيام الصيف الزراعي
سبق

يبدأ اليوم الأربعاء، أول أيام الصيف الزراعي، وذلك حسب آلية مرصد الشمس الفلكي بقرية المجاردة بثقيف في محافظة ميسان "قسم التقويم الزراعي"، وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء، حيث يبدأ الصيف الزراعي بنجم الصرف الثانية وعدتها ستة أيام، يليها نجم السماك الأول 12 يومًا، ونجم السماك الثاني 12 يومًا، ونجما العقرب والعقيرب 42 يومًا، ونجم الكف الأول 6 أيام وهي أنجم فصل الصيف للتوقيت الزراعي.

أوضح ذلك لـ"سبق"، الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، وقال: من أبرز خصائصها زراعة الخضراوات والورقيات بأنواعها والذرة. أما من ناحية الطقس سوف تبدأ درجات الحرارة للاعتدال تدريجيًا في كافة المناطق الساحلية والبحرية سواء الشرقية والغربية، فيما لا تزال درجات الحرارة باردة بشكلٍ نسبي خلال فترات الليل والصباح الباكر مع اعتدالها خلال فترات النهار، ويشمل المرتفعات الجنوبية والغربية، وكذلك المناطق الشمالية والشمالية الغربية، فيما تبقى درجات الحرارة في المنطقة الوسطى معتدلة نهارًا باردة ليلاً حتى الصباح الباكر وبشكلٍ نسبي.

واختتم الفلكي "الثقفي" متوقعًا أنه خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين سيكون هناك نشاط بتكون السحب الركامية الرعدية وتقلبات جوية متوقعة بأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، وترتكز بشكلٍ أغزر على المرتفعات الجنوبية والغربية خصوصًا بعد فترات منتصف الظهيرة وذلك بعد مشيئة الله تعالى.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
02:00 AM

وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء .. اليوم أول أيام الصيف الزراعي

أبرز خصائصه زراعة الخضراوات والورقيات والذرة.. ودرجات الحرارة متفاوتة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,047

يبدأ اليوم الأربعاء، أول أيام الصيف الزراعي، وذلك حسب آلية مرصد الشمس الفلكي بقرية المجاردة بثقيف في محافظة ميسان "قسم التقويم الزراعي"، وفق مسميات وعُرف المزارعين القدماء، حيث يبدأ الصيف الزراعي بنجم الصرف الثانية وعدتها ستة أيام، يليها نجم السماك الأول 12 يومًا، ونجم السماك الثاني 12 يومًا، ونجما العقرب والعقيرب 42 يومًا، ونجم الكف الأول 6 أيام وهي أنجم فصل الصيف للتوقيت الزراعي.

أوضح ذلك لـ"سبق"، الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، وقال: من أبرز خصائصها زراعة الخضراوات والورقيات بأنواعها والذرة. أما من ناحية الطقس سوف تبدأ درجات الحرارة للاعتدال تدريجيًا في كافة المناطق الساحلية والبحرية سواء الشرقية والغربية، فيما لا تزال درجات الحرارة باردة بشكلٍ نسبي خلال فترات الليل والصباح الباكر مع اعتدالها خلال فترات النهار، ويشمل المرتفعات الجنوبية والغربية، وكذلك المناطق الشمالية والشمالية الغربية، فيما تبقى درجات الحرارة في المنطقة الوسطى معتدلة نهارًا باردة ليلاً حتى الصباح الباكر وبشكلٍ نسبي.

واختتم الفلكي "الثقفي" متوقعًا أنه خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين سيكون هناك نشاط بتكون السحب الركامية الرعدية وتقلبات جوية متوقعة بأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، وترتكز بشكلٍ أغزر على المرتفعات الجنوبية والغربية خصوصًا بعد فترات منتصف الظهيرة وذلك بعد مشيئة الله تعالى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,876
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,465
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,962

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة