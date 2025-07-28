اكتمال الاستعدادات بميقاتي السيل الكبير ووداي محرم لاستقبال ضيوف الرحمن

علماء ومشايخ للدروس والكلمات الوعظية ونشرات وكتيبات توعوية

أكملت إدارة المساجد بمحافظة الطائف, جميع التجهيزات والاستعدادات بميقات "قرن المنازل" على طريق (الطائف ـ السيل ـ مكة المكرمة)، وميقات "وادي محرم" على طريق (الطائف ـ الهدا ـ مكة المكرمة), من ناحية الصيانة والإنارة والنظافة والصوتيات وتجهيز المكاتب الخاصة باللجان العاملة بالميقات من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام .



وأوضح مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف المكلف عبدالرحمن الحارثي أن الإدارة استكملت التجهيزات كافة بمسجدي الميقات استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام عبر ميقاتي السيل الكبير, ووادي محرم، مشيراً إلى تشكيل عدد من فرق العمل ذات العلاقة التي باشرت مهامها مبكراً, إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات للجهات الحكومية المشاركة في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في الميقاتين منها: الأمانة والصحة والأمن العام وهيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني وشركة الكهرباء.



وبيّن الحارثي أنه سيتولى أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ إلقاء الدروس والكلمات الوعظية وتوعية الحجاج والرد على أسئلتهم فيما يتعلق بمناسك الحج، إضافة إلى توزيع عدد من النشرات والكتيبات والأشرطة المسموعة التوعوية المتعلقة بنسك الحج على ضيوف الرحمن.