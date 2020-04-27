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"حوار عن بعد" للموارد البشرية لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية بالقطاع الخاص

بالتعاون مع الغرف السعودية ويستهدف رجال الأعمال والمهتمين

تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، حوارًا عن بعد، يتناول مبادرات الموارد البشرية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص حيث يستهدف هذا اللقاء الافتراضي رجال الأعمال، وجميع المهتمين في هذه المبادرات

وسيكون اليوم أول أيام هذا اللقاء الافتراضي والذي سوف يقام في تمام العاشرة مساء الاثنين 27 أبريل.

ويشارك في اللقاء كل من وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي ، ونائب المدير العام لدعم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد المجيش .

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مجلس الغرف السعودية في جميع المناطق بالتعاون مع الموارد البشرية في إطار مبادرات كلنا مسؤول، الهادفة إلى تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص للحد من خسائر الموارد البشرية في ظل وجود تلك الجائحة.

وللتسجيل في الحوار والمشاركة يرجى زيارة الرابط التالي: https://attendee.gotowebinar.com/register/423242014388154384

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حوار عن بعد" للموارد البشرية لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية بالقطاع الخاص
سبق

تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، حوارًا عن بعد، يتناول مبادرات الموارد البشرية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص حيث يستهدف هذا اللقاء الافتراضي رجال الأعمال، وجميع المهتمين في هذه المبادرات

وسيكون اليوم أول أيام هذا اللقاء الافتراضي والذي سوف يقام في تمام العاشرة مساء الاثنين 27 أبريل.

ويشارك في اللقاء كل من وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي ، ونائب المدير العام لدعم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد المجيش .

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مجلس الغرف السعودية في جميع المناطق بالتعاون مع الموارد البشرية في إطار مبادرات كلنا مسؤول، الهادفة إلى تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص للحد من خسائر الموارد البشرية في ظل وجود تلك الجائحة.

وللتسجيل في الحوار والمشاركة يرجى زيارة الرابط التالي: https://attendee.gotowebinar.com/register/423242014388154384

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:27 PM

"حوار عن بعد" للموارد البشرية لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية بالقطاع الخاص

بالتعاون مع الغرف السعودية ويستهدف رجال الأعمال والمهتمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، حوارًا عن بعد، يتناول مبادرات الموارد البشرية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص حيث يستهدف هذا اللقاء الافتراضي رجال الأعمال، وجميع المهتمين في هذه المبادرات

وسيكون اليوم أول أيام هذا اللقاء الافتراضي والذي سوف يقام في تمام العاشرة مساء الاثنين 27 أبريل.

ويشارك في اللقاء كل من وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي ، ونائب المدير العام لدعم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد المجيش .

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مجلس الغرف السعودية في جميع المناطق بالتعاون مع الموارد البشرية في إطار مبادرات كلنا مسؤول، الهادفة إلى تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص للحد من خسائر الموارد البشرية في ظل وجود تلك الجائحة.

وللتسجيل في الحوار والمشاركة يرجى زيارة الرابط التالي: https://attendee.gotowebinar.com/register/423242014388154384

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