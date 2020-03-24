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"العنزي": 98 % من بلاغات الاشتباه بـ"كورونا" التي تصل "الهلال الأحمر" سليمة

نسبة الحالات التي تأكدت إصابتها لم تتجاوز 2 % من إجمالي التي تم إبلاغنا عنها

كشف ‏المدير الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور مشعل العنزي أن 98 % من البلاغات التي تصلهم عن اشتباه الإصابة بـ⁧‫#كورونا⁩ كانت سليمة.

وأكد في هذا الصدد أخذهم تلك البلاغات بجدية وحرص وذلك من باب الاحتياط وحماية للعاملين في الميدان أو المخالطين للحالة، بحيث يتم التوجه بالحالة لأقرب منشأة صحية ويتم العزل وأخذ العينات إلى حين خروجها ومن ثم ظهور النتائج التي تكون بنسبة عالية مطمئنة.

وتفصيلاً؛ أوضح "العنزي" لـبرنامج يا هلا أن لديهم طريقتين لاستقبال البلاغات: الأولى عن طريق الاتصال على رقم 997 والثانية من خلال التطبيق الإلكتروني "أسعفني".

وأوضح أن "من لديه اشتباهًا قويًا بـ ⁧‫#كورونا⁩ أو حالة مرض طارئة يمكنه الاتصال بهيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم 997 أو على رقم وزارة الصحة 937 مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع الوزارة".

وشرح المدير الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي تسلسل استقبال البلاغات للاشتباه بكورونا عن طريق الاتصال الهاتفي بـ997 أو تطبيق “أسعفني” الذي يوجد على نظام (iOS) وعلى نظام (Android). ويدعم عدة لغات يصل البلاغ إلى غرفة العمليات التي تعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، بحيث يتم الاستفسار من صاحب البلاغ عن الأعراض التي يشعر بها وبناء عليها يتم فرز أولي لها إذا كانت ثلاثة أعراض أو أكثر تعد حالة اشتباه وعند الوصول إلى مكان وجود صاحب البلاغ يتم توجيه أسئلة معينة للحالة ليتم الفرز وبعدها يتم التوجه بها إلى المنشآت الصحية التي تستقبل بلاغات كورونا للفحص والتحليل وإظهار النتائج.

ولفت إلى أن لديهم 7200 منسوب بين مسعفين واختصاصيين وأطباء، يعملون على مدار الساعة في مناطق المملكة.

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"العنزي": 98 % من بلاغات الاشتباه بـ"كورونا" التي تصل "الهلال الأحمر" سليمة
سبق

كشف ‏المدير الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور مشعل العنزي أن 98 % من البلاغات التي تصلهم عن اشتباه الإصابة بـ⁧‫#كورونا⁩ كانت سليمة.

وأكد في هذا الصدد أخذهم تلك البلاغات بجدية وحرص وذلك من باب الاحتياط وحماية للعاملين في الميدان أو المخالطين للحالة، بحيث يتم التوجه بالحالة لأقرب منشأة صحية ويتم العزل وأخذ العينات إلى حين خروجها ومن ثم ظهور النتائج التي تكون بنسبة عالية مطمئنة.

وتفصيلاً؛ أوضح "العنزي" لـبرنامج يا هلا أن لديهم طريقتين لاستقبال البلاغات: الأولى عن طريق الاتصال على رقم 997 والثانية من خلال التطبيق الإلكتروني "أسعفني".

وأوضح أن "من لديه اشتباهًا قويًا بـ ⁧‫#كورونا⁩ أو حالة مرض طارئة يمكنه الاتصال بهيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم 997 أو على رقم وزارة الصحة 937 مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع الوزارة".

وشرح المدير الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي تسلسل استقبال البلاغات للاشتباه بكورونا عن طريق الاتصال الهاتفي بـ997 أو تطبيق “أسعفني” الذي يوجد على نظام (iOS) وعلى نظام (Android). ويدعم عدة لغات يصل البلاغ إلى غرفة العمليات التي تعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، بحيث يتم الاستفسار من صاحب البلاغ عن الأعراض التي يشعر بها وبناء عليها يتم فرز أولي لها إذا كانت ثلاثة أعراض أو أكثر تعد حالة اشتباه وعند الوصول إلى مكان وجود صاحب البلاغ يتم توجيه أسئلة معينة للحالة ليتم الفرز وبعدها يتم التوجه بها إلى المنشآت الصحية التي تستقبل بلاغات كورونا للفحص والتحليل وإظهار النتائج.

ولفت إلى أن لديهم 7200 منسوب بين مسعفين واختصاصيين وأطباء، يعملون على مدار الساعة في مناطق المملكة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:00 AM

"العنزي": 98 % من بلاغات الاشتباه بـ"كورونا" التي تصل "الهلال الأحمر" سليمة

نسبة الحالات التي تأكدت إصابتها لم تتجاوز 2 % من إجمالي التي تم إبلاغنا عنها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
11,609

كشف ‏المدير الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور مشعل العنزي أن 98 % من البلاغات التي تصلهم عن اشتباه الإصابة بـ⁧‫#كورونا⁩ كانت سليمة.

وأكد في هذا الصدد أخذهم تلك البلاغات بجدية وحرص وذلك من باب الاحتياط وحماية للعاملين في الميدان أو المخالطين للحالة، بحيث يتم التوجه بالحالة لأقرب منشأة صحية ويتم العزل وأخذ العينات إلى حين خروجها ومن ثم ظهور النتائج التي تكون بنسبة عالية مطمئنة.

وتفصيلاً؛ أوضح "العنزي" لـبرنامج يا هلا أن لديهم طريقتين لاستقبال البلاغات: الأولى عن طريق الاتصال على رقم 997 والثانية من خلال التطبيق الإلكتروني "أسعفني".

وأوضح أن "من لديه اشتباهًا قويًا بـ ⁧‫#كورونا⁩ أو حالة مرض طارئة يمكنه الاتصال بهيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم 997 أو على رقم وزارة الصحة 937 مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع الوزارة".

وشرح المدير الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي تسلسل استقبال البلاغات للاشتباه بكورونا عن طريق الاتصال الهاتفي بـ997 أو تطبيق “أسعفني” الذي يوجد على نظام (iOS) وعلى نظام (Android). ويدعم عدة لغات يصل البلاغ إلى غرفة العمليات التي تعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، بحيث يتم الاستفسار من صاحب البلاغ عن الأعراض التي يشعر بها وبناء عليها يتم فرز أولي لها إذا كانت ثلاثة أعراض أو أكثر تعد حالة اشتباه وعند الوصول إلى مكان وجود صاحب البلاغ يتم توجيه أسئلة معينة للحالة ليتم الفرز وبعدها يتم التوجه بها إلى المنشآت الصحية التي تستقبل بلاغات كورونا للفحص والتحليل وإظهار النتائج.

ولفت إلى أن لديهم 7200 منسوب بين مسعفين واختصاصيين وأطباء، يعملون على مدار الساعة في مناطق المملكة.

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