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فرنسا تفرض استخدام الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة

"ماكرون" أشار إلى وجود دلائل على موجة ثانية لـ"كورونا"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستفرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الناس وضع كمامات في المتاجر، وغيرها من الأماكن العامة المغلقة، وذلك لوقف تفش جديد لوباء "كوفيد-19".

وأشار "ماكرون" في مقابلة مع هيئات إذاعية فرنسية، إلى أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى عودة الفيروس مجددًا بصورة خفيفة، وأمام ذلك يجب توقع ما يمكن حدوثه والاستعداد؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكر الرئيس الفرنسي الذي كان يتحدث في العطلة الرسمية ليوم الباستيل، أنه يسعى لأن يكون فحص "كوفيد-19" متاحًا للجميع، دون الحاجة لإحالة من الطبيب.

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فرنسا تفرض استخدام الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستفرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الناس وضع كمامات في المتاجر، وغيرها من الأماكن العامة المغلقة، وذلك لوقف تفش جديد لوباء "كوفيد-19".

وأشار "ماكرون" في مقابلة مع هيئات إذاعية فرنسية، إلى أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى عودة الفيروس مجددًا بصورة خفيفة، وأمام ذلك يجب توقع ما يمكن حدوثه والاستعداد؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكر الرئيس الفرنسي الذي كان يتحدث في العطلة الرسمية ليوم الباستيل، أنه يسعى لأن يكون فحص "كوفيد-19" متاحًا للجميع، دون الحاجة لإحالة من الطبيب.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
07:52 PM

فرنسا تفرض استخدام الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة

"ماكرون" أشار إلى وجود دلائل على موجة ثانية لـ"كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستفرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الناس وضع كمامات في المتاجر، وغيرها من الأماكن العامة المغلقة، وذلك لوقف تفش جديد لوباء "كوفيد-19".

وأشار "ماكرون" في مقابلة مع هيئات إذاعية فرنسية، إلى أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى عودة الفيروس مجددًا بصورة خفيفة، وأمام ذلك يجب توقع ما يمكن حدوثه والاستعداد؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكر الرئيس الفرنسي الذي كان يتحدث في العطلة الرسمية ليوم الباستيل، أنه يسعى لأن يكون فحص "كوفيد-19" متاحًا للجميع، دون الحاجة لإحالة من الطبيب.

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