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كارثة تلوح بفعل "الحوثي".. ورقة أممية لوقف إطلاق النار باليمن والتسوية

لقاء أحزاب مع "غريفيث" بحث تنفيذ اتفاق الرياض وما تبذله السعودية للسلام

أعربت أحزاب يمنية عن أملها في أن تبذل الأمم المتحدة مزیداً من الضغوط؛ بهدف إجبار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الجنوح للسلام وفقاً للمرجعات الثلاث.

وأكد عدد من أحزاب التحالف الوطني في اليمن، خلال لقائها المبعوث الأممي مارتن غریفیث، في مدينة الرياض، دعمها لمساعيه ووقوفها الدائم مع خیار السلام الذي لا یخل بالثوابت الوطنیة الجامعة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المبعوث الأممي قدم لممثلين عن الأحزاب ورقة حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسویة السیاسیة الشاملة والمساعي لإنهاء معاناة الشعب الیمني وإیقاف نزیف الدم والتخفیف من الآثار الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الخوض في المباحثات السیاسیة.

ودعا "غريفيث" الأحزب إلى الإسهام في إنجاح هذا الإعلان، فيما تطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة التهدیدات المحتملة لخزان صافر النفطي في محافظة الحدیدة، الذي قد یؤدي إلى كارثة بیئیة بسبب تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية ومنعها للفرق الدولیة القيام بأعمال الصیانة الخاصة به.

كما استعرض اللقاء الجهود المبذولة لتنفیذ اتفاق الرياض وما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبیرة لتنفيذه وتحقيق السلام في الیمن.

مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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كارثة تلوح بفعل "الحوثي".. ورقة أممية لوقف إطلاق النار باليمن والتسوية
سبق

أعربت أحزاب يمنية عن أملها في أن تبذل الأمم المتحدة مزیداً من الضغوط؛ بهدف إجبار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الجنوح للسلام وفقاً للمرجعات الثلاث.

وأكد عدد من أحزاب التحالف الوطني في اليمن، خلال لقائها المبعوث الأممي مارتن غریفیث، في مدينة الرياض، دعمها لمساعيه ووقوفها الدائم مع خیار السلام الذي لا یخل بالثوابت الوطنیة الجامعة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المبعوث الأممي قدم لممثلين عن الأحزاب ورقة حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسویة السیاسیة الشاملة والمساعي لإنهاء معاناة الشعب الیمني وإیقاف نزیف الدم والتخفیف من الآثار الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الخوض في المباحثات السیاسیة.

ودعا "غريفيث" الأحزب إلى الإسهام في إنجاح هذا الإعلان، فيما تطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة التهدیدات المحتملة لخزان صافر النفطي في محافظة الحدیدة، الذي قد یؤدي إلى كارثة بیئیة بسبب تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية ومنعها للفرق الدولیة القيام بأعمال الصیانة الخاصة به.

كما استعرض اللقاء الجهود المبذولة لتنفیذ اتفاق الرياض وما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبیرة لتنفيذه وتحقيق السلام في الیمن.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:32 AM

كارثة تلوح بفعل "الحوثي".. ورقة أممية لوقف إطلاق النار باليمن والتسوية

لقاء أحزاب مع "غريفيث" بحث تنفيذ اتفاق الرياض وما تبذله السعودية للسلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت أحزاب يمنية عن أملها في أن تبذل الأمم المتحدة مزیداً من الضغوط؛ بهدف إجبار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الجنوح للسلام وفقاً للمرجعات الثلاث.

وأكد عدد من أحزاب التحالف الوطني في اليمن، خلال لقائها المبعوث الأممي مارتن غریفیث، في مدينة الرياض، دعمها لمساعيه ووقوفها الدائم مع خیار السلام الذي لا یخل بالثوابت الوطنیة الجامعة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المبعوث الأممي قدم لممثلين عن الأحزاب ورقة حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسویة السیاسیة الشاملة والمساعي لإنهاء معاناة الشعب الیمني وإیقاف نزیف الدم والتخفیف من الآثار الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الخوض في المباحثات السیاسیة.

ودعا "غريفيث" الأحزب إلى الإسهام في إنجاح هذا الإعلان، فيما تطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة التهدیدات المحتملة لخزان صافر النفطي في محافظة الحدیدة، الذي قد یؤدي إلى كارثة بیئیة بسبب تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية ومنعها للفرق الدولیة القيام بأعمال الصیانة الخاصة به.

كما استعرض اللقاء الجهود المبذولة لتنفیذ اتفاق الرياض وما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبیرة لتنفيذه وتحقيق السلام في الیمن.

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