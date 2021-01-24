أمانة العاصمة المقدّسة تلزم أصحاب المشاريع بتسوير مواقع الأعمال

ضمن جهود البلدية لإزالة مظاهر التشوّه.. تطبيق اشتراطات السلامة

ألزمت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية، مُلاك المشاريع، بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية "تحت الإنشاء" وتطبيق اشتراطات السلامة، وذلك ضمن جهود البلدية لإزالة مظاهر التشوّه البصري.

وأكّدت البلدية على أصحاب الأراضي المحفورة بردمها، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتسوير مواقع الأعمال التي تحت الإنشاء، والتقيد باشتراطات البناء ووسائل السلامة المعتمدة، وعدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبب في إيذاء الأهالي.

وأهابت الأمانة بالجميع، ضرورة التعاون في حال ملاحظة مخالفات بلدية أو رصد أحد عناصر التشوّه البصري والإبلاغ فوراً عبر تطبيق بلدي، وذلك ضمن مبادرة صور وأرسل أو عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.