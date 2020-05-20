"مدير اينوك" مهنئًا ولي العهد بذكرى البيعة: جعلتم المملكة ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم

أكد أن الثلاث السنوات الأخيرة أكدت للعالم بأسره ثِقل السعودية على كافة الأصعدة

هنأ المدير التنفيذي لشركة إينوك السعودية محمد بو عبيد، نيابة عن المجموعة وكافة منسوبيها، القيادة الرشيدة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة المباركة لسموه الكريم بولاية العهد، مُشيراً إلى أن الثلاث السنوات الأخيرة حقق سموه إنجازات ونجاحات أكدت للعالم بأسره ثِقل المملكة سياسياً واقتصادياً وعلى كافة الأصعدة.

ونوه "محمد بو عبيد" بوجود المملكة من ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم، وتقدمها بشكل لافت لتتجاوز دولًا كثيرة في التقدم في الترتيب، وإن شاء الله تكون المملكة مستقبلاً من ضمن أقوى 10 أقتصادات عالمية بدعم أمير الشباب سيدي ولي العهد الذي تخطّى الصعاب وواصل لعلوّ دينه ثم وطنه وشعبه.

وأكد "محمد بو عبيد" على التلاحم القوي بين الشعب والحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الذي جعلنا مضرب مثل عالميًّا في قوة التلاحم والمحبة بين القيادة والشعب، سائلاً الله تعالى أن يطول في عمر الأمير محمد بن سلمان ويحفظه من كل سوء ويسدد خطاه ويعينه ويوفقه لخدمة دينه ثم ملكه ووطنه.