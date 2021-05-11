"بيان" تنير منزل "الزغروري"

رُزق أحمد بن عبدالرحمن الزغروري، مساء أمس، بمولودة اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "بيـــان".
"سبق" تهنئ "الزغروري" بالمولودة، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.
رُزق أحمد بن عبدالرحمن الزغروري، مساء أمس، بمولودة اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "بيـــان".
"سبق" تهنئ "الزغروري" بالمولودة، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.
رُزق أحمد بن عبدالرحمن الزغروري، مساء أمس، بمولودة اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "بيـــان".
"سبق" تهنئ "الزغروري" بالمولودة، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.
رُزق أحمد بن عبدالرحمن الزغروري، مساء أمس، بمولودة اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "بيـــان".
"سبق" تهنئ "الزغروري" بالمولودة، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.