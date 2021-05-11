"بيان" تنير منزل "الزغروري"

رُزق أحمد بن عبدالرحمن الزغروري، مساء أمس، بمولودة اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "بيـــان".

"سبق" تهنئ "الزغروري" بالمولودة، وتدعو الله أن يجعلها من مواليد السعادة.