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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع حتى الخامسة مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع حتى الخامسة مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
08:16 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع حتى الخامسة مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,889
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,687
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,898
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,758

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