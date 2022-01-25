رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع حتى الخامسة مساء
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع حتى الخامسة مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-25
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
08:16 AM
رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع حتى الخامسة مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.