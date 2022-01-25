رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع حتى الخامسة مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.