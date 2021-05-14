بسبب "كورونا" .. "فيفا" يُلغي جائزة أفضل لاعب في العالم

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأربعاء عن مصير جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام بعد توقف النشاط الرياضي في العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرار إلغاء الحفل السنوي الذي يتم فيها توزيع جوائز أفضل لاعب في العالم.

وأفادت الصحيفة بأن الفيفا قرر أن يكون موسم 2019- 2020 بلا فائز بسبب فيروس كورونا سواء بالنسبة للاعبين أو المدربين وكان من المقرر أن يكون في سبتمبر القادم بمدينة ميلانو بإيطاليا.

وبيّنت الصحيفة أن أسطورة برشلونة ليونيل ميسي هو آخر من فاز بها بجائزة ذا بست الموسم الماضي ولكن رونالدو فاز بها مرتين ولوكا مودريتش مرة واحدة.