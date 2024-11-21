النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المستشار الخاص لأمير الرياض يحضر حفل سفارة سلطنة عمان

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها:

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل: سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
المستشار الخاص لأمير الرياض يحضر حفل سفارة سلطنة عمان
سبق

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل: سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
10:33 PM

المستشار الخاص لأمير الرياض يحضر حفل سفارة سلطنة عمان

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها:

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
201

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل: سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,770
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,488
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,860
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,169

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة