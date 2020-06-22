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بريطانيا.. مهاجم ريدينج تصرف منفرداً

"باتيل" لم تؤكد أو تنفي جنسيته

ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم (الاثنين)، أن الرجل الذي نفذ هجومًا بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردًا.

وقالت "باتيل": "ما رأيناه هنا مساء السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد"، واصفة الحدث بـ"المأساوي“.

ولم تعلق الوزيرة على ما إذا كان الرجل الذي تم القبض عليه ليبياً، لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح.

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بريطانيا.. مهاجم ريدينج تصرف منفرداً
سبق

ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم (الاثنين)، أن الرجل الذي نفذ هجومًا بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردًا.

وقالت "باتيل": "ما رأيناه هنا مساء السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد"، واصفة الحدث بـ"المأساوي“.

ولم تعلق الوزيرة على ما إذا كان الرجل الذي تم القبض عليه ليبياً، لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
05:15 PM

بريطانيا.. مهاجم ريدينج تصرف منفرداً

"باتيل" لم تؤكد أو تنفي جنسيته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم (الاثنين)، أن الرجل الذي نفذ هجومًا بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردًا.

وقالت "باتيل": "ما رأيناه هنا مساء السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد"، واصفة الحدث بـ"المأساوي“.

ولم تعلق الوزيرة على ما إذا كان الرجل الذي تم القبض عليه ليبياً، لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح.

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