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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والرياض والشرقية ونجران والمدينة

سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية، نجران، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والرياض والشرقية ونجران والمدينة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية، نجران، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:08 AM
اخر تعديل
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:30 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والرياض والشرقية ونجران والمدينة

سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية، نجران، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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