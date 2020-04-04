"المغلوث" يعدّد فوائد تحمل الدولة 60% من رواتب السعوديين بالقطاع الخاص

أشاد بالأمر الملكي والإجراءات المتخذة للحد من تداعيات وآثار "كورونا" الاقتصادية

بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية من جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضدّ التعطل عن العمل، وعبر الأمر الكريم يحقّ لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال؛ حيث يشكل هذا القرار الكريم تأثيراً إيجابياً على القطاع الخاص وعلى موظفيه من السعوديين.



هذا وقد أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، بقرار خادم الحرمين، مشيراً إلى أن الحكومة من خلال نظام "ساند" تتحمل 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص السعودييين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضح "المغلوث" أن أمر صرف ٩ مليارات ريال تعويضًا لأكثر من ١.٢ مليون مواطن سعودي يعملون في المنشآت المتعثرة فيها؛ له الكثير من الفوائد، ويساعد على استقرار أسري للمواطن مع أسرته لمتطلبات الحياة، وله قيمة مضافة لتدوير الاستهلاك في السوق المحلي وخلق قوة شرائية على المدار المتوسط، خاصة بعد فتح الأسواق بشكل أكبر وشعور المواطن باهتمام حكومته به وبمشاكله.



وتابع: "السياسة الاقتصادية تقوم على أن السيولة تحرك جميع القطاعات في الدولة وتخفف الضغط على الشركات، خاصة المتعثرة من الضغوطات المالية؛ حيث يساعد القرار على خلق بيئة اقتصادية واجتماعية رائعة للمواطن".