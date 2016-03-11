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الإمارات تعلن استعدادها لزيادة إمدادها النفطي خلال أبريل

"الجابر": نهدف لسعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً

كشفت الإمارات، الأربعاء، أنها تملك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل، أي بأكثر من مليون برميل من معدل إنتاجها اليومي الحالي.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان، إنها تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن "أدنوك" ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع، وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة، وأن الشركة اليوم في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداته.

وأضاف: تمتلك "أدنوك" اليوم مرونة كبيرة تتيح لها إمكانية التكيف مع متغيرات ومستجدات السوق؛ وذلك نتيجةً للتطور والنقلة النوعية التي شهدتها الشركة في السنوات الأخيرة الماضية التي ركزنا خلالها على تمكين كوادرنا البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة وزيادة الربحية والاستثمار في تطوير مواردنا من النفط والغاز والنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وأردف: أسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز سرعة ومرونة وقدرة "أدنوك" على الاستجابة لمتغيرات الأسواق.

وأكد "الجابر" أن "أدنوك" مستمرة بالتزامها بهذه الركائز الأساسية، فيما تواصل العمل على تحقيق تقدم ملموس في مشاريعها المتنوعة في كافة مراحل وجوانب القطاع.

وتابع: تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك "أدنوك" إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً.

وقال "الجابر": ضمن التزام "أدنوك" بالمرونة والاستجابة لعوامل السوق، ولضمان إعطاء العملاء صورة مستقبلية واضحة، سيتم الإعلان قريباً عن أسعار البيع المستقبلية لشهري مارس وأبريل 2020، مما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل.

الإمارات النفط شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الإمارات تعلن استعدادها لزيادة إمدادها النفطي خلال أبريل
سبق

كشفت الإمارات، الأربعاء، أنها تملك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل، أي بأكثر من مليون برميل من معدل إنتاجها اليومي الحالي.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان، إنها تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن "أدنوك" ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع، وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة، وأن الشركة اليوم في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداته.

وأضاف: تمتلك "أدنوك" اليوم مرونة كبيرة تتيح لها إمكانية التكيف مع متغيرات ومستجدات السوق؛ وذلك نتيجةً للتطور والنقلة النوعية التي شهدتها الشركة في السنوات الأخيرة الماضية التي ركزنا خلالها على تمكين كوادرنا البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة وزيادة الربحية والاستثمار في تطوير مواردنا من النفط والغاز والنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وأردف: أسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز سرعة ومرونة وقدرة "أدنوك" على الاستجابة لمتغيرات الأسواق.

وأكد "الجابر" أن "أدنوك" مستمرة بالتزامها بهذه الركائز الأساسية، فيما تواصل العمل على تحقيق تقدم ملموس في مشاريعها المتنوعة في كافة مراحل وجوانب القطاع.

وتابع: تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك "أدنوك" إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً.

وقال "الجابر": ضمن التزام "أدنوك" بالمرونة والاستجابة لعوامل السوق، ولضمان إعطاء العملاء صورة مستقبلية واضحة، سيتم الإعلان قريباً عن أسعار البيع المستقبلية لشهري مارس وأبريل 2020، مما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:41 PM

الإمارات تعلن استعدادها لزيادة إمدادها النفطي خلال أبريل

"الجابر": نهدف لسعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الإمارات، الأربعاء، أنها تملك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل، أي بأكثر من مليون برميل من معدل إنتاجها اليومي الحالي.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان، إنها تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن "أدنوك" ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع، وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة، وأن الشركة اليوم في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداته.

وأضاف: تمتلك "أدنوك" اليوم مرونة كبيرة تتيح لها إمكانية التكيف مع متغيرات ومستجدات السوق؛ وذلك نتيجةً للتطور والنقلة النوعية التي شهدتها الشركة في السنوات الأخيرة الماضية التي ركزنا خلالها على تمكين كوادرنا البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة وزيادة الربحية والاستثمار في تطوير مواردنا من النفط والغاز والنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وأردف: أسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز سرعة ومرونة وقدرة "أدنوك" على الاستجابة لمتغيرات الأسواق.

وأكد "الجابر" أن "أدنوك" مستمرة بالتزامها بهذه الركائز الأساسية، فيما تواصل العمل على تحقيق تقدم ملموس في مشاريعها المتنوعة في كافة مراحل وجوانب القطاع.

وتابع: تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك "أدنوك" إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً.

وقال "الجابر": ضمن التزام "أدنوك" بالمرونة والاستجابة لعوامل السوق، ولضمان إعطاء العملاء صورة مستقبلية واضحة، سيتم الإعلان قريباً عن أسعار البيع المستقبلية لشهري مارس وأبريل 2020، مما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل.

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