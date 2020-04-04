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إجراءات صحية إضافية على المطاعم في الجامعة الإسلامية

ضمن خطط مواجهة فيروس كورونا بالمملكة

طبقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة بإدارة المدينة الجامعية، إجراءات صحية وبلدية إضافية معتمدة من القطاعات الحكومية المختصة، على مطاعمها.

يأتي ذلك، ضمن الخطط الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) بالمملكة.

وقال المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية، المهندس محمد سندي، إن المطعم الجامعي، والذي يوزع نحو 10 آلاف وجبة يوميًا، يخدم قاطني الوحدات السكنية.

وأضاف أنه جرى تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية تشتمل على إجراء الكشف البصري، مع تعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات، وترك مسافة كافية أثناء الانتظار.

وأشار إلى أنه تم منع الأكل داخل المطعم وإلغاء البوفيه المفتوح، وتنظيف مرافق المطعم قبل وبعد توزيع الوجبات الثلاث بشكل يومي.

وأوضح أن عدد العاملين في المطعم الجامعي يبلغ 210 عاملين يخضعون لاشتراطات صحة البيئة وإجراء الكشف البصري لهم جميعًا قبل بداية الأعمال اليومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجراءات صحية إضافية على المطاعم في الجامعة الإسلامية
سبق

طبقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة بإدارة المدينة الجامعية، إجراءات صحية وبلدية إضافية معتمدة من القطاعات الحكومية المختصة، على مطاعمها.

يأتي ذلك، ضمن الخطط الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) بالمملكة.

وقال المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية، المهندس محمد سندي، إن المطعم الجامعي، والذي يوزع نحو 10 آلاف وجبة يوميًا، يخدم قاطني الوحدات السكنية.

وأضاف أنه جرى تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية تشتمل على إجراء الكشف البصري، مع تعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات، وترك مسافة كافية أثناء الانتظار.

وأشار إلى أنه تم منع الأكل داخل المطعم وإلغاء البوفيه المفتوح، وتنظيف مرافق المطعم قبل وبعد توزيع الوجبات الثلاث بشكل يومي.

وأوضح أن عدد العاملين في المطعم الجامعي يبلغ 210 عاملين يخضعون لاشتراطات صحة البيئة وإجراء الكشف البصري لهم جميعًا قبل بداية الأعمال اليومية.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
04:54 PM

إجراءات صحية إضافية على المطاعم في الجامعة الإسلامية

ضمن خطط مواجهة فيروس كورونا بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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طبقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة بإدارة المدينة الجامعية، إجراءات صحية وبلدية إضافية معتمدة من القطاعات الحكومية المختصة، على مطاعمها.

يأتي ذلك، ضمن الخطط الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) بالمملكة.

وقال المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية، المهندس محمد سندي، إن المطعم الجامعي، والذي يوزع نحو 10 آلاف وجبة يوميًا، يخدم قاطني الوحدات السكنية.

وأضاف أنه جرى تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية تشتمل على إجراء الكشف البصري، مع تعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات، وترك مسافة كافية أثناء الانتظار.

وأشار إلى أنه تم منع الأكل داخل المطعم وإلغاء البوفيه المفتوح، وتنظيف مرافق المطعم قبل وبعد توزيع الوجبات الثلاث بشكل يومي.

وأوضح أن عدد العاملين في المطعم الجامعي يبلغ 210 عاملين يخضعون لاشتراطات صحة البيئة وإجراء الكشف البصري لهم جميعًا قبل بداية الأعمال اليومية.

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