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"صحة الطائف" تطلق صيدلية ذكية بمجمع الملك فيصل.. صرف آلي للأدوية خلال ثوان

تتميز بالدقة والسرعة.. يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد جابر القحطاني يوم أمس الثلاثاء، "الصيدلية الذكية" بمجمع الملك فيصل الطبي، التي تحتوي على جهاز الصرف الآلي، والذي يعتبر الجهاز الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ حيث يتعامل مع جميع الأشكال الصيدلانية بما فيها الأشرطة.

ويتميز هذا الجهاز بالدقة في الصرف وكذلك السرعة؛ حيث يستغرق صرف الوصفة الواحدة من ١٠ إلى ١٨ ثانية بحد أقصى مهما كان عدد الأدوية في الوصفة.

وذكر مدير الصيدلية بالمجمع الدكتور بدر الحارثي، أن الجهاز يمتاز بالتحكم في مخزون الدواء ومتابعة الصلاحية والسلامة من الأخطاء الدوائية، كما يستطيع هذا الجهاز الصرف لأكثر من 1500 مريض يوميًّا.

وأشار "الحارثي" إلى أنه تم استحداث 16 جهازًا للتموين والصرف في أقسام الصيدلية الداخلية تتميز بسرعة الأداء وحفظ الوقت وتقليل الجهد وزيادة السلامة الدوائية، وكذلك التحكم في مخزون الأدوية، والتحكم في أوقات إعطاء الأدوية، كما أنه يوجد بالجهاز نظام يعمل بالبصمة لمتابعة جميع عمليات التحكم بالدواء ابتداءً بكتابة الأمر الطبي، وانتهاء بعملية إعطاء الدواء للمريض، بالإضافة إلى نظام التشييك الثنائي في حالة الأدوية عالية الخطورة.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" تطلق صيدلية ذكية بمجمع الملك فيصل.. صرف آلي للأدوية خلال ثوان
سبق

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد جابر القحطاني يوم أمس الثلاثاء، "الصيدلية الذكية" بمجمع الملك فيصل الطبي، التي تحتوي على جهاز الصرف الآلي، والذي يعتبر الجهاز الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ حيث يتعامل مع جميع الأشكال الصيدلانية بما فيها الأشرطة.

ويتميز هذا الجهاز بالدقة في الصرف وكذلك السرعة؛ حيث يستغرق صرف الوصفة الواحدة من ١٠ إلى ١٨ ثانية بحد أقصى مهما كان عدد الأدوية في الوصفة.

وذكر مدير الصيدلية بالمجمع الدكتور بدر الحارثي، أن الجهاز يمتاز بالتحكم في مخزون الدواء ومتابعة الصلاحية والسلامة من الأخطاء الدوائية، كما يستطيع هذا الجهاز الصرف لأكثر من 1500 مريض يوميًّا.

وأشار "الحارثي" إلى أنه تم استحداث 16 جهازًا للتموين والصرف في أقسام الصيدلية الداخلية تتميز بسرعة الأداء وحفظ الوقت وتقليل الجهد وزيادة السلامة الدوائية، وكذلك التحكم في مخزون الأدوية، والتحكم في أوقات إعطاء الأدوية، كما أنه يوجد بالجهاز نظام يعمل بالبصمة لمتابعة جميع عمليات التحكم بالدواء ابتداءً بكتابة الأمر الطبي، وانتهاء بعملية إعطاء الدواء للمريض، بالإضافة إلى نظام التشييك الثنائي في حالة الأدوية عالية الخطورة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:58 PM

"صحة الطائف" تطلق صيدلية ذكية بمجمع الملك فيصل.. صرف آلي للأدوية خلال ثوان

تتميز بالدقة والسرعة.. يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد جابر القحطاني يوم أمس الثلاثاء، "الصيدلية الذكية" بمجمع الملك فيصل الطبي، التي تحتوي على جهاز الصرف الآلي، والذي يعتبر الجهاز الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ حيث يتعامل مع جميع الأشكال الصيدلانية بما فيها الأشرطة.

ويتميز هذا الجهاز بالدقة في الصرف وكذلك السرعة؛ حيث يستغرق صرف الوصفة الواحدة من ١٠ إلى ١٨ ثانية بحد أقصى مهما كان عدد الأدوية في الوصفة.

وذكر مدير الصيدلية بالمجمع الدكتور بدر الحارثي، أن الجهاز يمتاز بالتحكم في مخزون الدواء ومتابعة الصلاحية والسلامة من الأخطاء الدوائية، كما يستطيع هذا الجهاز الصرف لأكثر من 1500 مريض يوميًّا.

وأشار "الحارثي" إلى أنه تم استحداث 16 جهازًا للتموين والصرف في أقسام الصيدلية الداخلية تتميز بسرعة الأداء وحفظ الوقت وتقليل الجهد وزيادة السلامة الدوائية، وكذلك التحكم في مخزون الأدوية، والتحكم في أوقات إعطاء الأدوية، كما أنه يوجد بالجهاز نظام يعمل بالبصمة لمتابعة جميع عمليات التحكم بالدواء ابتداءً بكتابة الأمر الطبي، وانتهاء بعملية إعطاء الدواء للمريض، بالإضافة إلى نظام التشييك الثنائي في حالة الأدوية عالية الخطورة.

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