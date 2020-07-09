‫ "سبق" تسأل عن نسبة الحالات غير المكتشفة.. ومتحدث الصحة يجيب: 20% من الإصابات ليس لديها أعراض

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ٢٠٪ من الحالات المصابة في العالم ليس لديها أعراض نهائيًا، و٧٠٪ - ٨٠٪ لديها أعراض يسيرة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.

جاء ذلك في إجابة على سؤال "سبق" عن نسبة الحالات غير المكتشفة التي تصاب وتتعافى دون أن يتم رصدها.