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"الصحة" تعلن تسجيل 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 223327

‫ "سبق" تسأل عن نسبة الحالات غير المكتشفة.. ومتحدث الصحة يجيب: 20% من الإصابات ليس لديها أعراض

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ٢٠٪ من الحالات المصابة في العالم ليس لديها أعراض نهائيًا، و٧٠٪ - ٨٠٪ لديها أعراض يسيرة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.

جاء ذلك في إجابة على سؤال "سبق" عن نسبة الحالات غير المكتشفة التي تصاب وتتعافى دون أن يتم رصدها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫ "سبق" تسأل عن نسبة الحالات غير المكتشفة.. ومتحدث الصحة يجيب: 20% من الإصابات ليس لديها أعراض
سبق

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ٢٠٪ من الحالات المصابة في العالم ليس لديها أعراض نهائيًا، و٧٠٪ - ٨٠٪ لديها أعراض يسيرة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.

جاء ذلك في إجابة على سؤال "سبق" عن نسبة الحالات غير المكتشفة التي تصاب وتتعافى دون أن يتم رصدها.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
05:07 PM

‫ "سبق" تسأل عن نسبة الحالات غير المكتشفة.. ومتحدث الصحة يجيب: 20% من الإصابات ليس لديها أعراض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,074

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ٢٠٪ من الحالات المصابة في العالم ليس لديها أعراض نهائيًا، و٧٠٪ - ٨٠٪ لديها أعراض يسيرة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.

جاء ذلك في إجابة على سؤال "سبق" عن نسبة الحالات غير المكتشفة التي تصاب وتتعافى دون أن يتم رصدها.

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