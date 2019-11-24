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استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة

أعقبه تحليق مروحي مكثف

قالت وكالة أنباء النظام السوري: إنه تم استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة.

وأضافت الوكالة: أن تحليقًا مروحيًا مكثفًا بعد استهداف قاعدة أميركية في الحسكة.

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استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة
سبق

قالت وكالة أنباء النظام السوري: إنه تم استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة.

وأضافت الوكالة: أن تحليقًا مروحيًا مكثفًا بعد استهداف قاعدة أميركية في الحسكة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
05:09 PM

استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة

أعقبه تحليق مروحي مكثف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,352

قالت وكالة أنباء النظام السوري: إنه تم استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة.

وأضافت الوكالة: أن تحليقًا مروحيًا مكثفًا بعد استهداف قاعدة أميركية في الحسكة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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