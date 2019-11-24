قالت وكالة أنباء النظام السوري: إنه تم استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة.
وأضافت الوكالة: أن تحليقًا مروحيًا مكثفًا بعد استهداف قاعدة أميركية في الحسكة.
قالت وكالة أنباء النظام السوري: إنه تم استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة.
وأضافت الوكالة: أن تحليقًا مروحيًا مكثفًا بعد استهداف قاعدة أميركية في الحسكة.
قالت وكالة أنباء النظام السوري: إنه تم استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة.
وأضافت الوكالة: أن تحليقًا مروحيًا مكثفًا بعد استهداف قاعدة أميركية في الحسكة.
قالت وكالة أنباء النظام السوري: إنه تم استهداف صاروخي لقاعدة أميركية في الحسكة.
وأضافت الوكالة: أن تحليقًا مروحيًا مكثفًا بعد استهداف قاعدة أميركية في الحسكة.