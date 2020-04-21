"الصحة العالمية": تحديد مصدر كورونا غير ممكن حاليًا.. الأدلة تشير إلى أصل حيواني

ترامب قال الأسبوع الماضي: إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان قد نشأ في مختبر ووهان

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.

وقال تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة إنه لم يتم التوصل لنتائج حتى الآن.

لكنه قال بحسب "رويترز" وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: إن الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الأسبوع الماضي: إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر بمدينة ووهان في وسط الصين.