ضمن قافلة الندوة.. طبيب سعودي يُجري عمليات جراحية حرجة في مالاوي

"بغدادي": الوضع الصحي والإنساني متدهور ومأساوي وغياب تام للتوعية الصحية

جح استشاري جراحة النساء والتوليد في مستشفى حراء العام بمكة المكرمة، الدكتور سلطان بن سعيد بغدادي، في أن يُجري العديد من العمليات الجراحية الحرجة للمرضى في جمهورية مالاوي، ضمن قافلة الندوة العالمية للشباب الإسلامي الجراحية الأولى، التي تنفذها في جمهورية مالاوي بداية من يوم الأحد 22/ 4/ 2018م.

وأكد "بغدادي" أن الوضع الصحي والإنساني متدهور ومأساوي بين سكان مالاوي؛ فالمرضى فقراء وبسطاء، ولا يوجد أي نوع من التوعية الصحية بين غالب شرائح المجتمع؛ وهو ما يتضح بقوة من ارتفاع نسبة الأمراض لديهم؛ خاصة في الأمراض التناسلية، ومرضى نقص المناعة المكتسب؛ حيث يوجد مرضى بحالات مزمنة منذ (5) و(6) سنوات، وهم غير واعين بخطورة ما هم فيه.

وأضاف أن الفقر المنتشر ينعكس على المرضى بشدة في طريقة معيشتهم وسلوكياتهم ونظافتهم الشخصية، وفي ضوء ما رأيته وجدت الأهالي يحتاجون كثيراً من القوافل الطبية الجراحية التي تنقذهم من الأمراض وتوعيهم بما يحفظ لهم حياتهم.

وأشار "بغدادي" إلى أن هناك انتشاراً كبيراً لحالات سرطان عنق الرحم، وهي حالات متقدمة جداً؛ لقلة الوعي وندرة العلاجات اللازمة، كما أن الإمكانات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية ضعيفة جداً حتى في الأشياء الأساسية والبسيطة؛ فقد طلبنا إجراء تحليل وظائف الكلى لبعض الحالات، وهو أمر يسير ومتواجد في كل مكان، ولا يكلف (5) دولارات؛ ولكننا لم نجده إلا في العاصمة ليلونغوي، كما لا توجد خبرة وكفاءة طبية.

واختتم حديثه بالثناء على الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي سيّرت هذه القافلة الإنسانية العظيمة، وأعدت هذا الجهد الخيري المبارك لتنقذ المرضى والمصابين، وتعبّر في المقام الأول عن إنسانية المملكة العربية السعودية.