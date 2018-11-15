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"الإيكاهو": المملكة متقدمة جدًّا في "صناعة الخيل العربية" دوليًّا

على هامش بطولة منطقة مكة المكرمة "10" لجمال الجواد العربي

أشادت نائبة رئيس الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية "الإيكاهو"، "آنا ستوجانسكا" بما وصلت إليه رياضة جمال الجواد العربي بالمملكة من تقدم ورقيّ.
وبمناسبة مشاركتها ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي الدولية فئة "B" التي بدأت فعالياتها بمزرعة الصواري بجدة، يوم أمس، قالت "ستوجانسكا": السعودية حاليًا موجودة في مرتبة متقدمة جدًّا في مجال صناعة الخيل العربية دوليًّا، ونحن على مستوى عالٍ جدًّا من التعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالمملكة؛ من خلال البطولات في المملكة، وتنظيم محاضرات للمربين تختص بإعاشة الخيل وتغذيتها والتعامل مع الخيل من أجل زيادة التثقيف لمربي الخيل العربية، ونحن حاليًا نقوم بذلك.
وأضافت: المميز في المملكة في هذا المجال، تزايُد عدد ملّاك الخيل، ودخول ملاك جدد كل سنة؛ بحيث لم تعد تربية وإنتاج الجواد العربي في المملكة حِكرًا على الملاك الكبار؛ مما أعطى فرصة لملاك الخيل الجدد للمشاركة في البطولات والفوز بها.
وأردفت: حرص مركز الملك عبدالعزيز للجواد العربي الأصيل، على تواجد حكام دوليين من الصف الأول للتحكيم في البطولات في المملكة؛ أدى إلى إعطاء انطباع لملاك الخيل عن مستوى خيلهم، وما هي المشاكل التي يستطيعون تجنبها لرفع مستوى الخيل لديهم.
وتابعت: رياضة جمال الخيل تحتاج إلى الصبر والشغف ليصل مربو الخيل إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، وليحافظوا على ما وصلوا إليه من تقدم في الوقت الحاضر.
وأعربت نائبة رئيس هيئة "الإيكاهو"، عن إعجابها ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي الدولية؛ من حيث المكان الرائع والتنظيم والتنسيق وأرضية الميدان الذي تجري عليه المنافسة.
وأوضحت أن الأرضية مخصصة جدًّا للخيل، وعلى مواصفات عالية جدًّا، وتضاهي في مستوياتها بطولات قفز الحواجز والبطولات العالمية.
وقالت: نحن ندرك مدى صعوبة الحصول على مثل نوعية هذه الأرض، ومدى التكلفة والتنظيم والتنسيق في البطولة بشكل عام، مستوى رائع جدًّا ولها أهمية كبيرة جدًّا سواء للملاك أو لمجتمع الخيل بشكل عام.

الإيكاهو صناعة الخيل العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإيكاهو": المملكة متقدمة جدًّا في "صناعة الخيل العربية" دوليًّا
سبق

أشادت نائبة رئيس الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية "الإيكاهو"، "آنا ستوجانسكا" بما وصلت إليه رياضة جمال الجواد العربي بالمملكة من تقدم ورقيّ.
وبمناسبة مشاركتها ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي الدولية فئة "B" التي بدأت فعالياتها بمزرعة الصواري بجدة، يوم أمس، قالت "ستوجانسكا": السعودية حاليًا موجودة في مرتبة متقدمة جدًّا في مجال صناعة الخيل العربية دوليًّا، ونحن على مستوى عالٍ جدًّا من التعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالمملكة؛ من خلال البطولات في المملكة، وتنظيم محاضرات للمربين تختص بإعاشة الخيل وتغذيتها والتعامل مع الخيل من أجل زيادة التثقيف لمربي الخيل العربية، ونحن حاليًا نقوم بذلك.
وأضافت: المميز في المملكة في هذا المجال، تزايُد عدد ملّاك الخيل، ودخول ملاك جدد كل سنة؛ بحيث لم تعد تربية وإنتاج الجواد العربي في المملكة حِكرًا على الملاك الكبار؛ مما أعطى فرصة لملاك الخيل الجدد للمشاركة في البطولات والفوز بها.
وأردفت: حرص مركز الملك عبدالعزيز للجواد العربي الأصيل، على تواجد حكام دوليين من الصف الأول للتحكيم في البطولات في المملكة؛ أدى إلى إعطاء انطباع لملاك الخيل عن مستوى خيلهم، وما هي المشاكل التي يستطيعون تجنبها لرفع مستوى الخيل لديهم.
وتابعت: رياضة جمال الخيل تحتاج إلى الصبر والشغف ليصل مربو الخيل إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، وليحافظوا على ما وصلوا إليه من تقدم في الوقت الحاضر.
وأعربت نائبة رئيس هيئة "الإيكاهو"، عن إعجابها ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي الدولية؛ من حيث المكان الرائع والتنظيم والتنسيق وأرضية الميدان الذي تجري عليه المنافسة.
وأوضحت أن الأرضية مخصصة جدًّا للخيل، وعلى مواصفات عالية جدًّا، وتضاهي في مستوياتها بطولات قفز الحواجز والبطولات العالمية.
وقالت: نحن ندرك مدى صعوبة الحصول على مثل نوعية هذه الأرض، ومدى التكلفة والتنظيم والتنسيق في البطولة بشكل عام، مستوى رائع جدًّا ولها أهمية كبيرة جدًّا سواء للملاك أو لمجتمع الخيل بشكل عام.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
04:38 PM

"الإيكاهو": المملكة متقدمة جدًّا في "صناعة الخيل العربية" دوليًّا

على هامش بطولة منطقة مكة المكرمة "10" لجمال الجواد العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشادت نائبة رئيس الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية "الإيكاهو"، "آنا ستوجانسكا" بما وصلت إليه رياضة جمال الجواد العربي بالمملكة من تقدم ورقيّ.
وبمناسبة مشاركتها ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي الدولية فئة "B" التي بدأت فعالياتها بمزرعة الصواري بجدة، يوم أمس، قالت "ستوجانسكا": السعودية حاليًا موجودة في مرتبة متقدمة جدًّا في مجال صناعة الخيل العربية دوليًّا، ونحن على مستوى عالٍ جدًّا من التعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالمملكة؛ من خلال البطولات في المملكة، وتنظيم محاضرات للمربين تختص بإعاشة الخيل وتغذيتها والتعامل مع الخيل من أجل زيادة التثقيف لمربي الخيل العربية، ونحن حاليًا نقوم بذلك.
وأضافت: المميز في المملكة في هذا المجال، تزايُد عدد ملّاك الخيل، ودخول ملاك جدد كل سنة؛ بحيث لم تعد تربية وإنتاج الجواد العربي في المملكة حِكرًا على الملاك الكبار؛ مما أعطى فرصة لملاك الخيل الجدد للمشاركة في البطولات والفوز بها.
وأردفت: حرص مركز الملك عبدالعزيز للجواد العربي الأصيل، على تواجد حكام دوليين من الصف الأول للتحكيم في البطولات في المملكة؛ أدى إلى إعطاء انطباع لملاك الخيل عن مستوى خيلهم، وما هي المشاكل التي يستطيعون تجنبها لرفع مستوى الخيل لديهم.
وتابعت: رياضة جمال الخيل تحتاج إلى الصبر والشغف ليصل مربو الخيل إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، وليحافظوا على ما وصلوا إليه من تقدم في الوقت الحاضر.
وأعربت نائبة رئيس هيئة "الإيكاهو"، عن إعجابها ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي الدولية؛ من حيث المكان الرائع والتنظيم والتنسيق وأرضية الميدان الذي تجري عليه المنافسة.
وأوضحت أن الأرضية مخصصة جدًّا للخيل، وعلى مواصفات عالية جدًّا، وتضاهي في مستوياتها بطولات قفز الحواجز والبطولات العالمية.
وقالت: نحن ندرك مدى صعوبة الحصول على مثل نوعية هذه الأرض، ومدى التكلفة والتنظيم والتنسيق في البطولة بشكل عام، مستوى رائع جدًّا ولها أهمية كبيرة جدًّا سواء للملاك أو لمجتمع الخيل بشكل عام.

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