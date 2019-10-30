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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار "

استعرضا العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها بالمجالات كافة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء أيمن الصفدي، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة والأردن، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مبادرة مستقبل الاستثمار صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار "
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء أيمن الصفدي، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة والأردن، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
12:06 AM

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار "

استعرضا العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها بالمجالات كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء أيمن الصفدي، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة والأردن، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

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