توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى المدينة المنورة والرياض. وتتأثر المنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة برياح نشطة.
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة مصحوبة على المرتفعات تمتد إلى المدينة والرياض
تتأثر المنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة برياح نشطة
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى المدينة المنورة والرياض. وتتأثر المنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة برياح نشطة.
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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة مصحوبة على المرتفعات تمتد إلى المدينة والرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-09
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
08:27 AM
اخر تعديل
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
03:12 PM
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة مصحوبة على المرتفعات تمتد إلى المدينة والرياض
تتأثر المنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة برياح نشطة
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى المدينة المنورة والرياض. وتتأثر المنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة برياح نشطة.
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