إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"

خضع للفحص وثبتت إيجابيته

ذكرت وكالة "رويترز" أن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب، مصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع إن "ديفيد بوسي" خضع لفحص كورونا يوم الأحد، وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز"، ووزير الإسكان "بن كارسون"، بوصفهم مصابين بكورونا في البيت الأبيض.