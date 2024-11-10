النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"

خضع للفحص وثبتت إيجابيته

ذكرت وكالة "رويترز" أن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب، مصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع إن "ديفيد بوسي" خضع لفحص كورونا يوم الأحد، وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز"، ووزير الإسكان "بن كارسون"، بوصفهم مصابين بكورونا في البيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"
سبق

ذكرت وكالة "رويترز" أن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب، مصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع إن "ديفيد بوسي" خضع لفحص كورونا يوم الأحد، وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز"، ووزير الإسكان "بن كارسون"، بوصفهم مصابين بكورونا في البيت الأبيض.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:36 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:15 AM

إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"

خضع للفحص وثبتت إيجابيته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
617

ذكرت وكالة "رويترز" أن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب، مصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع إن "ديفيد بوسي" خضع لفحص كورونا يوم الأحد، وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز"، ووزير الإسكان "بن كارسون"، بوصفهم مصابين بكورونا في البيت الأبيض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,675
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,965
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,118
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,158

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة