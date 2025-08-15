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"الأرصاد": يستمر نشاط الرياح السطحية على هذه المناطق

سحب رعدية ممطرة مصحوبة على مرتفعات نجران وجازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر نشاط الرياح السطحية على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:27 AM

"الأرصاد": يستمر نشاط الرياح السطحية على هذه المناطق

سحب رعدية ممطرة مصحوبة على مرتفعات نجران وجازان وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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