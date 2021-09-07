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"الغذاء والدواء" توقع مذكرة واتفاقية مع جمعيتي"السكري" و"الرضاعة الطبيعية"

لتوفير بيئة صحية وتحسين الحالة التغذوية.. وتوعية وتثقيف الممارسين

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية الرضاعة الطبيعية، واتفاقية تعاون جمعية السكري السعودية الخيرية، بهدف توفير بيئة صحية وتحسين الحالة التغذوية للمجتمع، وتوعية وتثقيف الممارسين الصحيين.

ومثّل "الغذاء والدواء" في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل جمعية الرضاعة الطبيعية وجمعية السكري السعودية الخيرية رئيس مجلس إدارة الجمعيتين عبدالعزيز الحميدي.

جاء ذلك لاستثمار الإمكانيات المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التغذية والصحة العامة والأبحاث والدراسات والمسوحات، كما تشمل التعاون في تبادل قواعد البيانات والسجلات الوطنية وأنظمة الرصد والمؤشرات الصحية الوطنية والمصادر العلمية وغيرها من المجالات المشتركة.

وبناءً على الاتفاقية مع جمعية السكري السعودية الخيرية؛ ستتعاون "الهيئة" مع الجمعية في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والتنفيذية والاستشارية، وتنظيم ونشر ثقافة التطوع في المجال الصحي، وإصدار أدلة ومنشورات توعوية وإرشادية لمصابي السكري والممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية لهم، واستهدافهم بندوات علمية دورية.

ووفقًا لمذكرة التفاهم مع جمعية الرضاعة الطبيعية، سيتم بحث المشاكل المتعلقة بالرضاعة وأثرها على صحة الأم والطفل والتعاون في مواجهتها، ونشر ما يتعلق بالأدوية أو الأغذية التي يحصل فيها تداخل مع حليب الأم والمعتمدة من "الهيئة" ومنها تلك الأدوية والمستحضرات المحظورة في فترة الرضاعة، وتثقيف المجتمع وتوعية الممارسين حول ذلك.

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"الغذاء والدواء" توقع مذكرة واتفاقية مع جمعيتي"السكري" و"الرضاعة الطبيعية"
سبق

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية الرضاعة الطبيعية، واتفاقية تعاون جمعية السكري السعودية الخيرية، بهدف توفير بيئة صحية وتحسين الحالة التغذوية للمجتمع، وتوعية وتثقيف الممارسين الصحيين.

ومثّل "الغذاء والدواء" في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل جمعية الرضاعة الطبيعية وجمعية السكري السعودية الخيرية رئيس مجلس إدارة الجمعيتين عبدالعزيز الحميدي.

جاء ذلك لاستثمار الإمكانيات المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التغذية والصحة العامة والأبحاث والدراسات والمسوحات، كما تشمل التعاون في تبادل قواعد البيانات والسجلات الوطنية وأنظمة الرصد والمؤشرات الصحية الوطنية والمصادر العلمية وغيرها من المجالات المشتركة.

وبناءً على الاتفاقية مع جمعية السكري السعودية الخيرية؛ ستتعاون "الهيئة" مع الجمعية في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والتنفيذية والاستشارية، وتنظيم ونشر ثقافة التطوع في المجال الصحي، وإصدار أدلة ومنشورات توعوية وإرشادية لمصابي السكري والممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية لهم، واستهدافهم بندوات علمية دورية.

ووفقًا لمذكرة التفاهم مع جمعية الرضاعة الطبيعية، سيتم بحث المشاكل المتعلقة بالرضاعة وأثرها على صحة الأم والطفل والتعاون في مواجهتها، ونشر ما يتعلق بالأدوية أو الأغذية التي يحصل فيها تداخل مع حليب الأم والمعتمدة من "الهيئة" ومنها تلك الأدوية والمستحضرات المحظورة في فترة الرضاعة، وتثقيف المجتمع وتوعية الممارسين حول ذلك.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
03:05 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
09:43 PM

"الغذاء والدواء" توقع مذكرة واتفاقية مع جمعيتي"السكري" و"الرضاعة الطبيعية"

لتوفير بيئة صحية وتحسين الحالة التغذوية.. وتوعية وتثقيف الممارسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية الرضاعة الطبيعية، واتفاقية تعاون جمعية السكري السعودية الخيرية، بهدف توفير بيئة صحية وتحسين الحالة التغذوية للمجتمع، وتوعية وتثقيف الممارسين الصحيين.

ومثّل "الغذاء والدواء" في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل جمعية الرضاعة الطبيعية وجمعية السكري السعودية الخيرية رئيس مجلس إدارة الجمعيتين عبدالعزيز الحميدي.

جاء ذلك لاستثمار الإمكانيات المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التغذية والصحة العامة والأبحاث والدراسات والمسوحات، كما تشمل التعاون في تبادل قواعد البيانات والسجلات الوطنية وأنظمة الرصد والمؤشرات الصحية الوطنية والمصادر العلمية وغيرها من المجالات المشتركة.

وبناءً على الاتفاقية مع جمعية السكري السعودية الخيرية؛ ستتعاون "الهيئة" مع الجمعية في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والتنفيذية والاستشارية، وتنظيم ونشر ثقافة التطوع في المجال الصحي، وإصدار أدلة ومنشورات توعوية وإرشادية لمصابي السكري والممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية لهم، واستهدافهم بندوات علمية دورية.

ووفقًا لمذكرة التفاهم مع جمعية الرضاعة الطبيعية، سيتم بحث المشاكل المتعلقة بالرضاعة وأثرها على صحة الأم والطفل والتعاون في مواجهتها، ونشر ما يتعلق بالأدوية أو الأغذية التي يحصل فيها تداخل مع حليب الأم والمعتمدة من "الهيئة" ومنها تلك الأدوية والمستحضرات المحظورة في فترة الرضاعة، وتثقيف المجتمع وتوعية الممارسين حول ذلك.

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